Grevena TV || Μπάσκετ παίδων ΕΚΑΣΔΥΜ: Πρωτέας – Λασσάνης 77-46 (εικόνες + video)

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εύκολη νίκη, μέσα στα Γρεβενά για τους παίδες του Πρωτέα, απέναντι στην ομάδα του Λασσάνη με σκορ 77-46, στο πλαίσιο της 2ης φάσης των αγώνων του Πρωταθλήματος παίδων της ΕΚΑΣΔΥΜ.





Πολύ καλή η διαιτησία των: Μιχαηλίδη Μαρινέλη

Τα 10λεπτα: 23-13, 47-22,67-35 και το τελικο 77-46 ΦΟ Πρωτέας Γρεβενών (Χασιώτης Ι.): Τζιουβάρας 2, Μητρόπουλος Β.3, Σιούμουρας 6(1), Μητρόπουλος Φ. 27(2), Μίμης 5, Βασιλόπουλος 4, Μιχαλόπουλος 7, Κυρατζής 8, Γκασιώνας, Μουτούνης, Σαμαράς 3, Παναγιωτίδης 12 Λασσάνης ΓΣ Κοζάνης (Μήτσιαλος Ι): Διαμαντίδης, Μαλέτσκος 5, Πλιάκης, Κούρας 1, Παπαποστόλου 15,Μελλάς, 1, Γιαννόπουλος 11(1), Τζήκας 8, Μανωλάς 5, Κοντου, Πλακοδένδρος, Τζήμος Δείτε πολλές εικόνες στο facebook





