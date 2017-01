Grevena TV || Η κοπή της πίτας του «Αστέρα Γρεβενών» (εικόνες + video)

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Βασιλόπιτά του έκοψε, για τα μέλη και τους φίλους του, το απόγευμα της Κυριακής (29-1), στο Κέντρο Δειλινά στην Μυρσίνα Γρεβενών, ο Αθλητικός Σύλλογος «Αστέρας Γρεβενών» .

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ιορδάνης Καραϊορδανίδης (Τζόρνταν), καλωσόρισε στην εκδήλωση τον Βουλευτή Γρεβενών Χρήστο Μπγιάλα, τον Αντιπεριφερειάρχη Βαγγέλη Σημανδράκο, τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Πέτρου, τους Περιφερειακούς Συμβούλους Γιάννη Γιάτσιο, Κώστα Καναβό και Γρηγόρη Γιαννόπουλο,τους Δημοτικούς Συμβούλους Κώστα Παλάσκα και Χρήστο Βάιο επιχειρηματίες, χορηγούς, γονείς αλλά και τα 85 περίπου μέλη του Αστέρα που βρέθηκαν εκεί. Τυχερός (από τους μεγάλους) ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών.

Ο Γενικός Γραμματέας Παύλος Χατζημουρατίδης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιορδάνης Καραϊορδανίδης:



Ο Βουλευτής Χρήστος Μπγιάλας



Ο Αντιπεριφερειάρχης Βαγγέλης Σημανδράκος:



Ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Πέτρου:



Ευχαριστείες:



Η ευλογία:



Ο Ιερέας Χρήστος Κούρτης, μετέφερε τις ευχές του Μητροπολίτη Γρεβενών κ Δαβίδ



Η κοπή:



Δείτε πολλές εικόνες στο facebook



