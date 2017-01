5 τρικ διατροφολόγων για να τρώνε λιγότερο

Ιανουάριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ένας διατροφολόγος, ένας «γκουρού» της υγιεινής διατροφής δεν μπορεί παρά να είναι συνεχώς αδύνατος.



Οχι, δεν είναι έτσι. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που επηρεάζουν ή και καθορίζουν το βάρος μας. Δεν είναι μόνο τι τροφές τρώμε αλλά πιο σημαντικό είναι το πώς τις τρώμε (εννοείται ότι το βάρος επηρεάζεται από τον μεταβολισμό μας, την ψυχική μας και ορμονολογική μας κατάσταση και από άλλους παράγοντες). Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας διατροφολόγος νιώσει ότι έχει πάρει κιλά; Οχι, η πρώτη κίνησή του δεν είναι να απορρίψει τροφές που μπορεί να του είναι ωφέλιμες. Χρησιμοποιεί τρόπους για να περιορίσει την ποσότητα που τρώει καθημερινά. Τρόπους που ίσως να μην είχες φανταστεί. Ενα κόκκινο πιάτο, chopsticks και.. απομόνωση μπορούν να βοηθήσουν! 1) Λίγες γουλιές μαζί με το φαγητό: Πολλές φορές τρώμε πολύ και μετά πίνουμε με μανία νερό. Λάθος. Ενας διατροφολόγος, σύμφωνα με την ειδικό σε θέματα διατροφής, Amy Gorin, ξέρει ότι κάτα τη διάρκεια του φαγητού, λίγες γουλιές νερό μπορούν να ανακόψουν τον ρυθμό που τρως. Το να αφήσεις κάτω το πιρούνι για να πιεις μια γουλιά νερό, να κάνεις, δηλαδή μικρά «διαλείμματα» μπορεί να βοηθήσει να τρως λιγότερο. 2) Δυσκόλεψέ το: Ο,τι μας δυσκολεύει… μας περιορίζει κιόλας. Πχ. Εχεις παρατηρήσει ότι καταναλώνεις λιγότερους ξηρούς καρπούς όταν πρέπει να μπεις σε διαδικασία να τους καθαρίσεις; Η έξτρα προσπάθεια, λοιπόν, μπορεί να κάνει την διαφορά. 3) Αντί για πιρούνια… chopsticks: Kι όμως! Και αυτός ο τρόπος μπορεί να περιορίσει την ποσότητα του φαγητού. Αν το «κατέχεις το σπορ», δηλαδή συνηθίζεις να τρως κινέζικο, θα είναι ακόμα πιο απλή διαδικασία για σένα να τα εντάξεις στην καθημερινότητά σου. Με τα chopsticks θα τρως λιγότερο από όσο τρως με πιρούνι.



4) Ενα κόκκινο πιάτο: Το κόκκινο χρώμα είναι σαν να φωνάζει «Στοπ!» στον εγκέφαλό σου. Ατομα που τρώνε σε κόκκινο πιάτο, σύμφωνα με πορίσματα ερευνών τρώνε λιγότερο. Δοκίμασε να φας σε ένα μικρό κόκκινο πιάτο. Η ποσότητα θα είναι λιγότερη και θα παρατείνεις τον χρόνο κατανάλωσής της. Οσο πιο αργά τρως, τόσο πιο γρήγορα χορταίνεις. 5) Απομόνωση: Κλείσε το λάπτοπ, κλείσε την τηλεόραση, άσε το κινητό στην άκρη. Συγκεντρώσου σε αυτό που τρως. Αν δεν σε αποσπά τίποτα, τότε θα δείξεις μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό που τρως. Και θα χορτάσεις πιο γρήγορα. bovary loading…

