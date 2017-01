48 βουλευτές της ΝΔ ζητούν κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί

Ιανουάριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Η κυβέρνηση μελετά την τροποποίηση, ή ακόμη και την κατάργηση του μέτρου της επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.



Αυτό ανέφερε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου μιλώντας στη Βουλή. «Το μέτρο της επιβολής του φόρου στο κρασί κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του απέδωσε ένα σημαντικό ποσό εσόδων χωρίς, όμως, να καλύψει πλήρως τη δημοσιονομική απαίτηση που είχαμε απ’ αυτό», είπε η υφυπουργός και ενημέρωσε: «Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη εισαχθεί στην κυβερνητική ατζέντα η επεξεργασία της σκοπιμότητας διατήρησης του μέτρου όπως έχει, ή η τροποποίησή του, ή ακόμη και η κατάργησή του, εφόσον επιτραπεί από την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση ή εφόσον επιλεγεί κάποια άλλη εναλλακτική πηγή για τα απαιτούμενα έσοδα. Με άλλα λόγια, πρέπει να βρεθούν τα ισοδύναμα, προκειμένου να προωθηθεί τυχόν τροποποίηση ή κατάργηση του εν λόγω μέτρου. Γενικά είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης και εξετάζεται η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί». Το θέμα έθεσε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κασαπίδης σημειώνοντας πως «έναν χρόνο μετά την επιβολή του μέτρου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί από το αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου κρίνεται ότι είναι αναποτελεσματικό» και το μέτρο έχει κυριολεκτικά αποτύχει, δεδομένου ότι οι προσδοκίες για κάποια έσοδα από το ελληνικό Δημόσιο έχουν πέσει εντελώς έξω. «Η επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί επιλέχθηκε ως αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης της χώρας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, με στόχο την αναστολή εφαρμογής του ΦΠΑ στις υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης», είπε η υφυπουργός και πρόσθεσε πως ο καθορισθείς συντελεστής 20 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος διαμορφώθηκε στο πλαίσιο επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων της χώρας και της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων, λόγω των έκτακτων αναγκών της ελληνικής οικονομίας. Ο ερωτών βουλευτής είπε ακόμη πως σήμερα είναι τεράστιο το φαινόμενο της παραοικονομίας και κυριολεκτικά κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα τον κλάδο αυτόν. Η κ. Παπανάτσιου απάντησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες εντατικών ελέγχων και, από όλες τις υπηρεσίες, της νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αλλά και της Ειδικής Γραμματείας του ΣΔΟΕ, εκπονήθηκαν επιχειρησιακά σχέδια, στα οποία εντάχθηκαν οι έλεγχοι περί εφαρμογής της νομοθεσίας για τη φορολογία του κρασιού και διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι στους χώρους παραγωγής των προϊόντων, στα σημεία διάθεσης του τελικού προϊόντος, στις λαϊκές αγορές, στα σημεία κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, σε διαδικτυακές πωλήσεις, καθώς επίσης και στα μεταφορικά μέσα.



Εξάλλου, σήμερα 48 βουλευτές της ΝΔ, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, ζητούν την κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί.

Οι υπογράφοντες βουλευτές με επικεφαλής τον αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης, Χρίστο Δήμα, σημειώνουν ότι υπάρχει αποτυχία της κυβέρνησης να εισπράξει τα έσοδα που είχε προϋπολογίσει (εισπράχθηκαν μόλις 16,62 εκατ. το πρώτο 9μηνο από τα συνολικά 55 εκατ. που τελικά είχαν προϋπολογιστεί) και ότι η επιβολή του ΕΦΚ δημιούργησε μία σειρά προβλημάτων που έθεσαν σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον οινικό κλάδο. Αναφέρουν ειδικότερα πως «πέρα από το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που δημιουργήθηκε, οι παραγωγοί εγκλωβίστηκαν σε μία δίχως τέλος γραφειοκρατία, η οποία οδήγησε τους δείκτες του λαθρεμπορίου οίνου σε σημαντική αύξηση». Θέση της ΝΔ είναι πως ο ΕΦΚ στο κρασί πρέπει να καταργηθεί και για το σκοπό αυτό, οι βουλευτές που συνυπέγραψαν την ερώτηση ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να αναφέρουν εάν και πότε θα συμβεί αυτό. (ΑΠΕ-ΜΠΕ) loading…

