Χάλκινο μετάλλιο για τον Γρεβενιώτη Γιάννη Στουγιάννη στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Greek Chef (εικόνες)

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γρεβενιώτης Chef Γιάννης Στουγιάννης στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Greek Chef.

Ο Διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν οι καλύτεροι Chef της Ελλάδας, επαγγελματίες αλλά και σπουδαστές σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, διεξάγεται στο Ελληνικό, στο Ολυμπιακό κέντρο ξιφασκίας, από τις 27 έως τις 30 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της 4ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ.

Ο Γιάννης Στουγιάννης που σπουδάζει στο ΙΕΚ Γρεβενών, τεχνικός μαγειρικής τέχνης-Chef, διαγωνίσθηκε στην κατηγορία Ζεστό πιάτο με ψάρι. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν διακεκριμένοι Έλληνες Chef.

Να τον συγχαρούμε και να του ευχηθούμε πάντα καλά πιάτα…

