Το Facebook σου δείχνει βήμα βήμα πως να προστατέψεις τον λογαριασμό σου

Ιανουάριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Το Facebook αλλάζει ώστε να κάνει πιο εύκολο στους χρήστες το να κρατούν τις πληροφορίες τους ιδιωτικές και ασφαλείς. Στο πλαίσιο της Data Privacy Day στις 28 Ιανουαρίου, η διάσημη πλατφόρμα κυκλοφόρησε νέα έκδοση της σελίδας «Privacy Basics» για να βοηθήσει τους χρήστες να καταλάβουν πώς να ελέγχουν τις πληροφορίες τους στο Facebook.



Η νέα σελίδα σχεδιάστηκε από την αρχή, με βάση το feedback χρηστών και είναι διαθέσιμη πλέον και για κινητά τηλέφωνα. Το Facebook συνεργάστηκε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ειδικούς σε θέματα ασφαλείας και άλλους προκειμένου να στήσει την νέα σελίδα, που είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά. Επιπλέον, υπάρχουν 32 οδηγοί σε 44 γλώσσες, με θέματα όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής, διαχείριση του ποιος βλέπει διάφορα μέρη του προφίλ μας και τρόποι για να ενισχύσουμε την ασφάλεια του λογαριασμού μας.





Οι χρήστες δεν χρειάζεται να επισκεφθούν τη σελίδα Privacy Basics απευθείας για να δουν το περιεχόμενο και τις αλλαγές, αφού για κάθε δραστηριότητα το Facebook θα «πετάει» σχετικές ειδοποιήσεις. Για παράδειγμα, αν κάποιος χρήστης αλλάξει την ρύθμιση μιας ανάρτησης σε «Δημόσια», θα του βγει ειδοποίηση που θα τον ενημερώνει σχετικά και για τις διάφορες επιλογές που έχει γενικά και τι σημαίνει η καθεμία. gazzetta loading…

