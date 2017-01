Τουρκική πρόκληση στα Ιμια

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με τα νεύρα της Αθήνας παίζει η Αγκυρα, καθώς μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τη μη έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών στην Τουρκία και τις απειλές του Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα το πρωί δύο τουρκικά σκάφη κατευθύνθηκαν προς τα Ιμια.



Το περιστατικό έγινε περίπου στις 10 το πρωί της Κυριακής, όταν τα δύο τουρκικά σκάφη φάνηκε να κατευθύνονται με ταχύτητα προς τις δύο βραχονησίδες. Στην περιοχή όμως έπλεε κανονιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία παρενέβη. Τους προειδοποίησε ότι βρίσκονται σε ελληνικά χωρικά και τους κάλεσε να αποχωρήσουν. Τα τουρκικά σκάφη συνέχισαν το παιχνίδι νεύρων, κάνοντας τον γύρο της μιας βραχονησίδας και αποχώρησε λίγο αργότερα.



Αφού παρέμειναν για λίγα λεπτά κοντά στς βραχονησίδες Ίμια, η τουρκική πυραυλάκατος και τα δύο τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από την περιοχή. Από ελληνικής πλευράς δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι στην τουρκική πυραυλάκατο επέβαινε ο Τούρκος αρχηγός ΓΕΕΘ στρατηγός Χουλουσί Ακάρ. Σύμφωνα με έκτακτη είδηση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Hurriyet, στο τουρκικό πλοίο που προσέγγισε τα Ίμια επέβαινε ο αρχηγός του τουρκικού γενικού επιτελείου. Η είδηση παίζει πρώτο θέμα αυτή την ώρα και στο CNN Turk. iefimerida, πρώτο θέμα

