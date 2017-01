Τα μπλόκα των αγροτών στη χώρα-Κλεφτοπόλεμος με τα ΜΑΤ στον Προμαχώνα 

Ιανουάριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Κορυφώνονται σταδιακά οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.



Σε τρία σημεία με κατεύθυνση το τελωνείο Προμαχώνα, έχουν σταματήσει οι αστυνομικές δυνάμεις αγρότες και κηνοτρόφους του Νομού Σερρών, που με τα τρακτέρ τους προσπαθούν να φτάσουν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Λίγο πριν τις 8.30 το βράδυ άνοιξε η εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Σερρών, στο ύψος του Λευκώνα, την οποία είχαν κλείσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής από τις 12 το μεσημέρι. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές δυνάμεις έκοψαν τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής κάτω απο τη γέφυρα του Στρυμόνα, στο Πετρίτσι, αλλά και στην Εγνατία οδό, στο ύψος των λουτρών, όπως μας επισήμανε ο αγρότης, Διαμαντής Διαμαντόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι οι βούλγαροι ευρωβουλευτές ψήφισαν θέση με την οποία ζητούν από την Κομισιόν να ασχοληθεί με τα προβλήματα στα σύνορα Βουλγαρίας-Ελλάδας. Οι ευρωβουλευτές αναφέρονται στην πρόθεση των Ελλήνων αγροτών να στήσουν μπλόκα στους δρόμους και υποστηρίζουν ότι αυτοί που πλήττονται περισσότερο από τις ενέργειές τους είναι οι βουλγαρικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στους τομείς των εμπορίου, τουρισμού και της ελαφράς βιομηχανίας.



Κατά τη διάρκεια της κρίσης του περασμένου έτους, περισσότεροι από 6.000 οδηγοί φορτηγών, αναγκάστηκαν να περάσουν μέρες εν αναμονή της άρσης του αποκλεισμού, χωρίς χρήματα, τρόφιμα και χωρίς την ύπαρξη των βασικών συνθηκών υγιεινής στη μέση του χειμώνα, υπενθύμισαν οι Bούλγαροι ευρωβουλευτές.

Το μπλόκο των Ευζώνων, θα ενισχυθεί μέχρι και την Τρίτη, από αγρότες και κτηνοτρόφους των περιοχών Χαλκηδόνας, Γιαννιτσών και άλλων σε Πέλλα και Πιερία, όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκπρόσωποί τους.

Ακόμη, τη Δευτέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής θα στήσουν μπλόκο σε περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Την Κυριακή, στις 10 το πρωί θα στηθεί μπλόκο στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων. Στους δρόμους βγαίνουν και οι αγρότες του Αλμυρού Βόλου.

Θα συμμετάσχουν στις αγροτικές κινητοποιήσεις και θα βγουν τελικά στους δρόμους και οι αγρότες από την περιφέρεια του Αλμυρού, για να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους τους που ήδη έχουν κινητοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Αλμυρού, με συμμετοχή αγροτών από τον Αλμυρό και τον κάμπο Μαγνησίας.Η προσυγκέντρωση των τρακτέρ θα γίνει στα Πλατάνια του Αλμυρού στις 11 το πρωί της προσεχούς Τρίτης.

Η κατάσταση θα εκτιμηθεί την Τρίτη και αναλόγως τα τρακτέρ θα κατευθυνθούν, ενισχυμένα και με μεγάλο αριθμό από τα χωριά των Φαρσάλων, είτε προς τον κόμβο των Μικροθηβών, είτε προς την Κεφάλωση του Αλμυρού. Στα Μάλγαρα το μπλόκο έχει στηθεί στα διόδια ενώ το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων θα καθοριστεί στη γενική συνέλευση που θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου. Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης για δύο ώρες.

Το συγκεκριμένο μπλόκο θα ενισχυθεί μέσα στο σαββατοκύριακο, με τρακτέρ από την Καρδίτσα και τα Φάρσαλα. Κλειστός είναι και ο κόμβος του Αγίου Δημητρίου, στην Ιονία Οδό.

Επιπλέον, οι αγρότες συνεχίζουν να κλείνουν καθημερινά την εθνική Πατρών-Κορίνθου (6-8μ.μ.), ενώ κινητοποιήσεις γίνονται και στην Κρήτη. Παράλληλα, οι αγρότες των Σερρών– που είναι με τα τρακτέρ τους στην Θεσσαλονίκης-Σερρών, στο ύψος του Λευκώνα- θα επιχειρήσουν ξανά να κατευθυνθούν προς το τελωνείου του Προμαχώνα.

Η δύναμη των αγροτών στον Λευκώνα έχει ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, με τον επικεφαλής να έχει επανειλλημένα τονίσει σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ότι οι εντολές τους είναι να μην επιτρέψουν την κατεύθυνση των αγροτών και κτηνοτρόφων στον Προμαχώνα. Τα τρακτέρ τους έχουν παρατάξει στον κόμβο της Κουλούρας Ημαθίας αγρότες της ευρύτερης περιοχής -που βρίσκεται στην Εγνατία οδό, στο τμήμα Θεσσαλονίκης-Βέροιας και δεν εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων. Πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

