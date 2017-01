Σούπερ Λίγκα: «Ζορίστηκε» (και) στη Βέροια ο Ολυμπιακός, απώλεια για ΠΑΟ, «σκαρφαλώνει» ο ΠΑΟΚ

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για μια ακόμη αγωνιστική (18η), ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης (Βέροια – Ολυμπιακός 1-2), χωρίς όμως να πείσει με την απόδοσή του σε σχέση με τη διαφορά που κατέει στη βαθμολογία της Σούπερ Λιγκ.



Την… άσφαιρη ισοπαλία της ΑΕΚ στην Ξάνθη, φαίνεται πως «ζήλεψαν» οι παίκτες του Παναθηναϊκού και έτσι έμειναν στο «Χ» με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο (Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 0-0). Όλο και πιο κοντά στη 2η θέση πλησιάζει ο ΠΑΟΚ που κατάφερε να φύγει ξανά (μετά το Κύπελλο) νικητής από το Αγρίνιο (Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-1). Στα άλλα ματς, ο Πλατανιάς πανηγύρισε το τρίποντο κόντρα στην Κέρκυρα (Πλατανιάς – Κέρκυρα 2-1), ενώ ο ΠΑΣ… έκλεψε τον βαθμό στο Περιστέρι στο 94′ (Ατρόμητος – ΠΑΣ Γιάννινα 1-1). Συνοπτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής: ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1 Ηρακλής-ΑΕΛ 1-1

(43΄αυτ. Ρέντζας – 10΄ Ρέντζας) Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος 1-1

(43΄πεν. Μάσα – 47΄ Ταπόκο) Ξάνθη-ΑΕΚ 0-0 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 0-0 Ατρόμητος-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1

(60΄ Λε Ταλέκ – 90+5΄ Κόντε) Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-1

(62΄ Μυστακίδης) Πλατανιάς-Κέρκυρα 2-1

(48΄ Βάντερσον, 84΄πεν. Μανούσος – 39΄ Τουράμ) Βέροια-Ολυμπιακός 1-2

(24′ Σαρπόνγκ – 11′ Φορτούνης, 35′ Μιλιβόγεβιτς)





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Ολυμπιακός 45

Πανιώνιος 32

Ξάνθη 32

Παναθηναϊκός 31

ΠΑΟΚ 29 -17αγ.

ΑΕΚ 26

ΠΑΣ Γιάννινα 26

Πλατανιάς 25

Ατρόμητος 23

Αστέρας Τρίπολης 20

Παναιτωλικός 19

Κέρκυρα 17 -17αγ.

ΑΕΛ 16 -17αγ.

Λεβαδειακός 14

Βέροια 13

Ηρακλής 9 -17αγ. * Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς. δολ

