Ο Ρότζερ Φέντερερ κατέκτησε το τρόπαιο στο Australian Open κόντρα στον Ναδάλ (video)

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο «βασιλιάς» επέστρεψε στο θρόνο του. Μετά από επτά χρόνια και έξι μήνες αποχής, λόγω τραυματισμού, σε ηλικία 35 ετών, ο Ρότζερ Φέντερερ νίκησε σήμερα τον Ράφαελ Ναδάλ στο συγκλονιστικό τελικό του Australian Open στη Μελβούρνη, που κράτησε σε αγωνία τους φιλάθλους του τένις περίπου τρεις ώρες, και κατέκτησε ξανά το τρόπαιο.





Ο Ελβετός τενίστας, Νο 17 στον κόσμο, κατάφερε να νικήσει τον Ισπανό σταρ (Νο 9 στον κόσμο) με 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 και κατέκτησε το τρόπαιο για πέμπτη φορά στη (σπουδαία) καριέρα του. Ο τελευταίος τελικός στη Μελβούρνη όπου μετείχε ο Φέντερερ ήταν το 2010, όταν νίκησε τον Άντι Μάρεϊ και κατέκτησε το τρόπαιο για 4η φορά (2004, 2006, 2007, 2010). Με τη σημερινή του νίκη ο Φέντερερ έφθασε να είναι κάτοχος 18 Grand Slam τίτλων. Το τρόπαιο στη Μελβούρνη είναι το πρώτο Grand Slam για τον Ελβετό σταρ μετά την κατάκτηση του τουρνουά Γουίμπλεντον το 2012, ενώ αποτελεί τον 89ο τίτλο της καριέρας του, αποδεικνύοντας πως είναι ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών! Ο Φέντερερ αναδείχθηκε νικητής με τη μεγάλη μάχη να κορυφώνεται στο τελευταίο σετ και γκέιμ το οποίο και ολοκληρώθηκε με ένσταση που έγινε αποδεκτή από τον διαιτητή. Η σημερινή νίκη έκανε, επίσης, τον Φέντερερ τον μοναδικό στην ιστορία του αθλήματος, που κερδίζει πέντε τίτλους σε τρία διαφορετικά Grand Slam, σε ηλικία 35 ετών. Ο γηραιότερος νικητής σε μεγάλο τουρνουά είναι ο Κεν Ρόζενταλ, ο οποίος το 1972 είχε κατακτήσει το Australian Open σε ηλικία 37 ετών. δολ,αμπε

Qualunque cosa stiate facendo, alzatevi ad applaudire#federer #australianopen pic.twitter.com/IT5QziAgxa — SottoLaCurva (@sottolacurva) 29 Ιανουαρίου 2017 loading…

