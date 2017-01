Ο κΑΙΙΡός: Τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η χαμηλότερη θερμοκρασία στα Γρεβενά ήταν -6.6 °C στις 00:22

Οι τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο και από το βράδυ στην Κρήτη, θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Παγετός θα εκδηλωθεί το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικά ισχυρός στα βόρεια. Επιλέξτε την πόλη που θέλετε στην παρακάτω μετεωρολογική εφαρμογή, για να δείτε τον καιρό που θα κάνει εκεί τις επόμενες 4 ημέρες:

Αναλυτική πρόγνωση για την Κυριακή από την ΕΜΥ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ Η ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -04 (ΜΕΙΟΝ 4) ΕΩΣ 07 BAΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 03 ΕΩΣ 12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 4 ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ. ΛΙΓΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ -01 (ΜΕΙΟΝ 1) ΕΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 3 ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ, ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 13 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΚΑΙΡΟΣ: ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΜΕ 5 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΟΠΙΚΑ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 04 ΕΩΣ 12 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 4 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΙΡΟΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 01 ΕΩΣ 10 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ 2 ΜΕ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΙΡΟΣ: ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΑΠΟ 02 ΕΩΣ 06 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟ

