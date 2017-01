Ολγα Γεροβασίλη από τα Γρεβενά: «Δεν θα υποκύψουμε σε παράλογες απαιτήσεις»

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Η χώρα βαδίζει στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και δεν θα υποκύψουμε σε παράλογες απαιτήσεις», τόνισε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στα Γρεβενά. Ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται θέμα 4ου μνημονίου, ό,τι οι εκλογές δεν είναι στους στόχους της κυβέρνησης και ότι θα γίνουν το 2019. Μιλώντας στους δημοσιογράφους της περιοχής ανέφερε ότι «είμαστε συνεπής απέναντι στους εταίρους μας, η οικονομία έχει καταγράψει θετικό πρόσημο γεγονός που έχει αποτυπωθεί και στους δείκτες και αυτό οφείλεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης, αλλά και όλων των Ελλήνων». Επισήμανε ότι αυτοί που κωλυσιεργούν στο κλείσιμο της β’ αξιολόγησης είναι το ΔΝΤ και η Ευρώπη και «ειδικότερα το ΔΝΤ που μιλά για μικρότερα πλεονάσματα, μεν, αλλά θέλει να νομοθετήσουμε μέτρα που θα να εφαρμοστούν το 2018 εάν χρειαστεί». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλοι θα συμπεριφερθούν λογικά και δήλωσε ότι «είμαστε εδώ για να συμβιβαστούμε σ’ένα βαθμό, αλλά όχι σε παραλογισμούς», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα κάνουμε υποχωρήσεις που θα είναι βήματα προς την καταστροφή». Επιτέθηκε στην ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλώνοντας ότι από τότε που έγινε αρχηγός της ο ίδιος «ζητά εκλογές εκτιμώντας ότι πρέπει να πάρει την πρωθυπουργική καρέκλα. Η ΝΔ δεν έχει προέλθει από παρθενογένεση και δεν έχει κάνει ακόμη την αυτοκριτικής της στον ελληνικό λαό». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΝΔ -ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν την χώρα και αναρωτήθηκε από πού θα βρουν να πληρώσουν τα δάνεια που χρωστούν. «Παλιότερα», είπε, «γίνονταν τηλέφωνα, παρεμβάσεις κ.α. γιατί έτσι είχαν συνηθίσει. Αυτό τώρα δεν συμβαίνει. Και αυτές οι υποθέσεις που πρέπει να κλείσουν και δημιουργούν εκνευρισμό, όχι μόνο στους αρχηγούς τους, αλλά και σ’ένα σύστημα εξουσίας. Αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να θέσει τέρμα στα συστήματα διαπλοκής που ταλάνισαν την χώρα», σημείωσε η Όλγα Γεροβασόλη Αναφερόμενη στο θέμα της κινητικότητας εξήγησε ότι «έχει δοθεί προθεσμία έως τις 15 Φεβρουαρίου να κατατεθούν τα ψηφιακά οργανογράμματα και περιγράμματα θέσεων των υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του δημοσίου, όπου θα αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση. Που έχουμε ελλείψεις και που πλεόνασμα υπάλληλων». Η διαδικασία της εθελοντική κινητικότητας θα ξεκινήσει προς τα τέλη Απρίλιου, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στον ψηφιακό χάρτη της υπηρεσίας ανά νόμο και περιοχή και θα μπορεί να βλέπει την εικόνα του φορέα που θα ήθελε να μετατεθεί η να μεταταχθεί. Όσοι φορείς του δημοσίου και ΟΤΑ δεν ανταποκριθούν στην κατάθεση των σχεδίων ψηφιακών περιγραμμάτων «θα τεθούν εκτός κινητικότητας, δεν θα μπορούν να δέχονται προσωπικό από άλλους οργανισμούς ενώ την ίδια στιγμή το προσωπικό που διαθέτουν θα μπορεί να μετακινείται σε άλλες υπηρεσίες». Είπε, επίσης, ότι μετά το πέρας της διαδικασίας της κινητικότητας θα πάψουν να υπάρχουν μετατάξεις και αποσπάσεις με την μορφή που τις ξέρουμε σήμερα και οι όποιες εκκρεμότητες προκύπτουν θα ελέγχονται σε αυστηρά σε υπηρεσιακό επίπεδο από ένα μηχανισμό του ΑΣΕΠ. Για την αξιολόγηση των υπάλληλων τόνισε ότι «θα ακολουθήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας». Επεσήμανε ότι θα γίνει με αντικειμενικά κριτήριά χωρίς κομματικές παρεμβάσεις και ότι «οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να φοβούνται». Τέλος, στις συνεχείς αναφορές του αντιπεριφερειάρχη, Ευάγγελου Σημανδράκου, για «το τέρας της γραφειοκρατίας» με την καθυστέρηση πληρωμών, υπογραφών συμβάσεων, για απλές εργασίες που χρειάζεται η αιρετή περιφερειακή διοίκηση, αλλά και την αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών, η υπουργός παραδέχθηκε ό,τι υπάρχει γραφειοκρατία ό,τι πρέπει «να την αντιπαλέψουμε σκληρά καθότι δεν είναι και εύκολος αντίπαλος». Στη σύντομη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, Ευάγγελου Σημανδράκου, οι φορείς ζήτησαν απλουστεύσεις στην καθημερινή λειτουργία της διοίκησης για τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς στον αποχιονισμό και την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Ζητήθηκε, επίσης, η αναμόρφωση των οργανογραμμάτων των υπηρεσιών γιατί υπάρχουν περιπτώσεις διευθυντικών στελεχών που διευθύνουν ή προΐστανται μόνο του εαυτού τους. kathimerini Εικόνες από την επίσκεψη Ολη η συνέντευξη στα ΜΜΕ Η επίσκεψη της Όλγας Γεροβασίλη στα Γρεβενά (εικόνες + video)

