Μητρόπολη Γρεβενών: Εορταστική εκδήλωση πρός τιμήν των εκπαιδευτικών

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ο Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ προσκαλεί όλους τους εν ενεργεία και συνταξιούχους εκπαιδευτικούς-κάθε βαθμίδας στὴν εορταστική εκδήλωση πρός τιμήν των εκπαιδευτικών του τόπου μας τή Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, εορτή των Τριών Ιεραρχών, καὶ ώρα 18:00 στὸ Πνευματικό Κέντρο της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.



Ομιλητής θὰ είναι ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Συμεών Πασχαλίδης, μὲ θέμα:

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ». Θὰ ακολουθήσει δεξίωση γιὰ τούς εκπαιδευτικούς ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

