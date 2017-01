Λιαργκόβας: Αν δεν υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, οδηγούμαστε σε Grexit

Ιανουάριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Η 20η Φεβρουαρίου είναι η τελική ημερομηνία για να βγει η Ελλάδα από την οικονομική περιδίνηση, προειδοποίησε ο Παναγιώτης Λιαργκόβας.



Ο επικεφαλής των οικονομικών εμπειρογνωμώνων της Βουλής, μιλώντας μετά από τη χθεσινή δημοσιοποίηση της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε ότι μετά από την 20η Φεβρουαρίου η Ελλάδα θα χάσει τη δυνατότητα να μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.



«Αν δεν υπάρξει 4ο μνημόνιο τότε μιλάμε για το απευκταίο σενάριο της εξόδου από τη ζώνη του ευρώ», τόνισε ο κ. Λιαργκόβας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 29th, 2017 at 19:12 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.