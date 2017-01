Η λειτουργία των σχολείων την Δευτέρα σε Γρεβενά και Δεσκάτη…

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του Star-fm.gr και μετά από επικοινωνία που είχε με τους αρμοδίους, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, των Τριών Ιεραρχών, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, και στους δύο Δήμους των Γρεβενών, θα ακολουθήσουν το κανονικό ωράριο της λειτουργίας τους.



This entry was posted on Κυριακή, Ιανουάριος 29th, 2017 at 20:58 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΕΣΚΑΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.