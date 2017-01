Δημοσκόπηση Marc: Μπροστά με 14,1 μονάδες η ΝΔ -Double score, ΝΔ 27,8%, ΣΥΡΙΖΑ 13,7% – Το προβάδισμα της ΝΔ μπορεί να φτάσει έως τις 20 μονάδες…

Ιανουάριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Την πρωτιά στη ΝΔ με double score έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δίνει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα.



Πρόθεση ψήφου: ΝΔ: 27,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 13,7%

ΚΚΕ:6,2%

ΧΑ: 5,8%

Δημοκρατική Συμπαράταξη: 5,6%

Ενωση Κεντρώων: 2,7%

ΑΝΕΛ:2,3%

Ποτάμι: 2%

Πλεύση Ελευθερίας: 2%

Λαϊκή Ενότητα: 1,2%

Αλλο: 3,2%

Λευκό/Ακυρο: 4,4%

Δεν θα ψηφίσω: 6,5%

Δεν έχω αποφασίσει: 16,5% Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων: ΝΔ: 31,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 15,4%

ΚΚΕ: 6,9%

ΧΑ: 6,5%

Δημοκρατική Συμπαράταξη: 6,2%

Ενωση Κεντρώων: 3%

ΑΝΕΛ: 2,6%

Ποτάμι: 2,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,2%

Λαϊκή Ενότητα:1,3%

Αλλο: 4%

Αναποφάσιστοι: 18,5%



Οπως σημειώνει το protothema.gr το προβάδισμα της ΝΔ «μπορεί να φτάσει έως τις 20 μονάδες, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της Marc, οι οποίοι με αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων, που φτάνουν στο 17%, οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η δύναμη της Ν.Δ. θα κινηθεί σε επίπεδα πέριξ του 38,3% (με ανώτερο το 41,3% και κατώτερο το 35,3%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει κοντά στο 18,9% (μεταξύ του 21,3% και του 16,5%)». Το protothema.gr αναφέρει ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της Κυριάκος Μητσοτάκης προηγούνται σε όλους τους δείκτες.

