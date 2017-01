Βόλεϊ κορασίδων ΕΣΠΕΜ: Αστέρας Γρεβενών- Ήφαιστος Φλώρινας 3-2

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέα νίκη για το πρωτάθλημα του γ΄ομίλου της ε.σ.πε.μ. κατάφεραν οι κορασίδες του Αστέρα Γρεβενών, απέναντι στον Ήφαιστο Φλώρινας. Οι αθλήτριες του Αστέρα δυσκολεύτηκαν καθώς η νίκη ήρθε στο τάι μπρέικ (20-25, 25-13, 25-23, 23-25, 15-10).





Αξιοσημείωτη η εξαιρετική εικόνα της ομάδας του Αστέρα, στο πέμπτο σετ, που παρουσίασε ετοιμότητα ομάδας βόλεϊ νεανίδων, γεγονός που δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Για τον Αστέρα Γρεβενών αγωνίσθηκαν: Β.Τζιουβάρα, Ε.Παναγιωτίδου, Χ.Κολύδα, Β.Χάτσιου, Δ.Τριμήντζιου, Ε.Χατζηγεωργιάδου, Ε.Καραγιάννη, Γ.Καραγιάννη, Φ.Γεροντίδου, Ι.Αμανατιάδου, Ε.Τσουκαλά. Συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες του Αστέρα για την σημαντική νίκη.

Επόμενο παιχνίδι στην Κοζάνη, το Σάββατο, με τους Πάνθηρες. Αστέρας Γρεβενών

