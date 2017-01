«Βήμα» και «Νέα» αναστέλλουν την έκδοσή τους

Ιανουάριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Με άρθρο που έχει τίτλο «Ποιοι στραγγαλίζουν τον Τύπο» θα κυκλοφορήσει στο πρωτοσελιδό του το «Βήμα».



Σε αυτό το άρθρο, το οποίο υπογράφεται από το «Βήμα», αλλά σύμφωνα με πληροφορίες έχει γράψει ο Σταύρος Ψυχάρης, προαναγγέλλεται η αναστολή έκδοσης του «Βήματος» και των «Νέων», για οικονομικούς λόγους, καθώς δεν βρέθηκε λύση για τον ΔΟΛ και απορρίφθηκε το αίτημα για ενδιάμεση χρηματοδότηση. Ολόκληρο το άρθρο: «Ποιοι στραγγαλίζουν τον Τύπο Το Βήμα» και «Τα Νέα» αναγκάζονται να αναστείλουν εντός των ημερών την έκδοσή τους για οικονομικούς λόγους. Και αυτό γιατί οι πιστώτριες τράπεζες αποφάσισαν να δεσμεύσουν – και δέσμευσαν – προς όφελός τους, έναντι των δανείων που έχουν χορηγήσει, κάθε έσοδο του Οργανισμού, είτε αυτό προέρχεται από την πώληση των εφημερίδων είτε από την καταχώριση εμπορικών διαφημίσεων. Ουσιαστικά ο Οργανισμός στερείται κάθε διαθέσιμου πόρου με αποτέλεσμα να μη δύναται να υποστηρίξει την εκτύπωση των εφημερίδων του, ούτε βεβαίως να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των άλλων μέσων που διαθέτει. Κατά τα φαινόμενα οι πιστώτριες τράπεζες, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Eurobank, αποφάσισαν την ένταξη του Οργανισµού σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης μη λαμβάνοντας καμία πρόνοια για τη συνέχιση των εκδόσεών του. Απέρριψαν ακόμη και το θετικό για αυτές αίτημα μιας ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία θα διατηρούσε ενεργό το περιουσιακό στοιχείο και την αξία του, τρέχουσα και άυλη, αλώβητη. Εναντι, λοιπόν, της ένταξης στο καθεστώς ειδικής διαχείρισης, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες, αφαίρεσαν κάθε δυνατότητα συναλλαγής από τον ΔΟΛ. Το δυστύχημα είναι ότι οι τράπεζες αδιαφόρησαν για την τύχη των 500 και πλέον εργαζομένων, οι οποίοι απλήρωτοι επί μήνες έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους προκειμένου να διασώσουν τις εκδόσεις και τα άλλα Μέσα του Οργανισμού. Οι διοικούντες τις τέσσερις τράπεζες, χωρίς καμία αίσθηση ιστορικότητας και δημοκρατικής ευθύνης, αγνοούν επίσης ότι με τις σαράφικες επιλογές τους στραγγαλίζουν τις καταξιωμένες στη συνείδηση του ελληνικού λαού φωνές της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης και επιχειρούν να σβήσουν από τον εκδοτικό χάρτη τις σοβαρότερες εκφράσεις ορθολογισμού και εθνικού συμφέροντος. Δεν αντιλαμβάνονται ότι μαζί με «Το Βήµα» και «Τα Νέα» θα υποβαθμιστούν αξίες του αστικού μεταπολεμικού συστήματος και θα καταρρεύσουν βασικές εστίες των Γραµµάτων, της Τέχνης και του Πολιτισµού. Και μαζί τους βεβαίως η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση που υποκριτικά εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη διάσωση των εφημερίδων αλλά επί της ουσίας αδιαφορούν και δεν συναινούν για την κατάθεση μιας τροπολογίας που θα μπορούσε να λύσει προσωρινά το χρηματοδοτικό πρόβλημα. Στην πραγματικότητα οι δύο εφημερίδες, που εκδίδονται από τη δεκαετία του ’20, φιμώνονται! Η διοίκηση του ΔΟΛ επιφυλάσσεται να αναπτύξει δηµοσίως τα επιχειρήµατά της σχετικά µε τη δίωξη του Οργανισµού.



Οι εργαζόµενοι, όλοι όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν τις αξίες της ακηδεµόνευτης δηµοσιογραφίας, συνεχίζουν και θα συνεχίσουν, παρά τις αντιξοότητες, τον αγώνα για τη διάσωση του Οργανισµού, των ιστορικών εφηµερίδων και των άλλων εκδόσεών του. Αυτή είναι η υπόσχεσή µας σε όλους εσάς που µείνατε µαζί µας τόσα χρόνια. iefimerida loading…

