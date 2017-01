Από Δευτέρα θα λάβουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα «ραβασάκια» με τις νέες εισφορές

Ιανουάριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Τα άσχημα «μαντάτα» θα λάβουν από τη Δευτέρα 1,4 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, αγρότες, δικηγόροι και μηχανικοί.



Από τη νέα εβδομάδα αρχίζει η αποστολή των ειδοποιητηρίων με τις νέες εισφορές, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Φεβρουαρίου, όπως αναφέρει η «Καθημερινή».



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες η κατώτατη εισφορά ορίζεται στα 167,95 ευρώ τον μήνα. Για τους νέους επιστήμονες οι εισφορές ξεκινούν από 108,17 ευρώ και φτάνουν έως τα 120,47 ευρώ. Για τους αγρότες, η κατώτατη μηνιαία εισφορά ορίζεται στα 86,98 ευρώ και ισχύει για το 2017, εφόσον είχαν καθαρό ετήσιο εισόδημα το 2015 έως 4.923 ευρώ. iefimerida loading…

