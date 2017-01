Αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία από αύριο έως και την Πέμπτη

Ιανουάριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Την ανάπτυξη των αγροτικών μπλόκων στη Δυτική Μακεδονία, αρχής γενομένης από αύριο μέχρι και την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, αποφάσισε η χθεσινοβραδινή ευρεία σύσκεψη των εκπροσωπών συντονιστικών επιτροπών της περιοχής. Αυτό δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Καστοριάς των δημητριακών και κτηνοτροφικών προϊόντων του Νομού, Δημήτρης Μόσχος, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τα ακριβή σημεία.



Σίγουρο πάντως θεωρείται το στήσιμο μπλόκου αύριο μετά τις 12 το μεσημέρι, στο ‘Αργος Ορεστικό, δηλαδή στον κάθετο άξονα επί της Εγνατίας οδού, στο δρόμο που οδηγεί στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής, στα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία. Την απόφαση έλαβαν σε πρόσφατη γενική τους συνέλευση αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καστοριάς, ορίζοντας και τη συντονιστική επιτροπή του μπλόκου τους που διευρύνθηκε στα 15 μέλη, από 11 στις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες στο Καλονέρι Βοείου, επικύρωσαν την απόφασή τους να στηθεί αύριο το μπλόκο της Αγίας Κυριακής, στον κάθετο άξονα επί της Εγνατίας οδού, από τη διασταύρωση Σιάτιστας.



Στο μεταξύ, στην περιοχή Αμυνταίου, πιθανόν αύριο μπλόκο θα στηθεί στην παλαιά εθνική οδό Αμυνταίου-Θεσσαλονίκης, στον κόμβο Αντιγόνου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται σήμερα, οπότε και θα οριστεί η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου.

