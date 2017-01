Grevena TV || Ολγα Γεροβασίλη από τα Γρεβενά: «Εκλογές δεν υπάρχουν» … (video)

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2019» διεμήνυσε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Σάββατο (28-1-2017) από τα Γρεβενά, στα ΜΜΕ. «Οταν κάνεις μία προσπάθεια, την κάνεις μέχρι το τέλος.. Η χώρα βαδίζει για να ολοκληρωθεί η 2η αξιολόγηση.. Δεν υπάρχει 2ο πλάνο, όταν δεν έχουμε ολοκληρώσει το 1ο» …

Πολλές εικόνες από την επίσκεψη της Υπουργού στο Διοικητήριο και το Δημαρχείο Γρεβενών, δείτε στο facebook

Όλα τα video ανέβηκαν στο κανάλι μας Grevena TV



This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 28th, 2017 at 16:44 and is filed under Grevenatv, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.