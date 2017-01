Grevena TV || Η επίσκεψη της Όλγας Γεροβασίλη στα Γρεβενά (εικόνες + video)

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα Γρεβενά, βρέθηκε το Σάββατο 28-1-17, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.

Στην αρχή επισκέφθηκε το Διοικητήριο Γρεβενών όπου έγινε δεκτή από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Γρεβενών Βαγγέλη Σημανδράκο. Εκεί τέθηκαν ζητήματα που φορούν τόσο τον νομό μας όσο και την Δημόσια Διοίκηση γενικότερα. Στην συνέχεια παραχώρησε συνέντευξη στα ΜΜΕ και στην συνέχεια επισκέφθηκε το Δημαρχείο Γρεβενών όπου και μίλησε, με αφορμή τα 2 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Πολλές εικόνες δείτε στο facebook



Δείτε με τη βοήθεια της camera του Grevena TV< όλη την επίσκεψη της Υπουργού:















Η υπουργός απαντά:











Τα δώρα του Αντιπεριφερειάρχη, ανάμεσά τους και μια γκλίτσα:







Επίσκεψη στο Δημαρχείο. Υποδοχή από τον Δήμαρχο Γρεβενών Γιώργο Δασταμάνη:





Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου:











Η υπουργός:



