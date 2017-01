Τώρα και στην Ελλάδα: Ομαδικός διαλογισμός online

Ιανουάριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα περίπου 200 άτομα δίνουν ραντεβού μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα μπροστά στον υπολογιστή τους, συγχρονίζονται και κάνουν όλοι μαζί on line διαλογισμό.



Αν νομίζετε ότι είναι σκηνή από το μέλλον ή από ταινία, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσετε, καθώς ο εκπαιδευτής Βασίλης Βαλανδρέας δηλώνει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι πρόκειται για κάτι πειραματικό και πιλοτικό. «Είμαι ο πρώτος που κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, αλλά ήθελα να δω πώς θα λειτουργήσει. Το σκέφτηκα για να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα πρόσβαση σε αυτήν την παραδοσιακή πρακτική και κυρίως να βοηθήσω άτομα με κινητικά προβλήματα, αλλά και ανθρώπους που ζουν μακριά από την Αθήνα, όπως σε νησιά, ορεινές περιοχές και θέλουν να έρθουν σε επαφή με τον διαλογισμό που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν το στρες τους». Το υπερβολικό άγχος, αλλά και ο σύγχρονος, φορτισμένος με προβλήματα τρόπος ζωής έπεισε πολλούς Έλληνες, μάλλον κυρίως Ελληνίδες να στραφούν σε κάτι διαφορετικό. «Οι περισσότεροι που δήλωσαν συμμετοχή είναι γυναίκες που στόχο έχουν να απαλλαγούν από την πίεση και το άγχος» δηλώνει ο κ. Βαλανδρέας, συνδυάζοντας μια πιο εναλλακτική στάση ζωής και κοσμοθεωρία με την τεχνολογία. Οι συμμετέχοντες στα δωρεάν on line μαθήματα διαλογισμού, που θα ξεκινήσουν αύριο (Σάββατο 28 Ιανουαρίου), στις 11 το πρωί, θα έχουν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω του YouTube Live κι έπειτα θα λάβουν οδηγίες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους, ώστε να «προπονούνται» σε καθημερινή βάση. «Ο πρώτος κύκλος αποτελείται από τέσσερα μαθήματα, ένα κάθε εβδομάδα, διάρκειας μιας ώρας, που θα μεταδίδεται ζωντανά μέσα από το YouTube Live και το οποίο το παρακολουθεί ο ενδιαφερόμενος on line από τον υπολογιστή του, το τάμπλετ ή το κινητό. Μετά από κάθε μάθημα λαμβάνει στο e-mail του γραπτές οδηγίες για να εφαρμόσει αυτά που έμαθε στην πράξη κτίζοντας την προσωπική του 10λεπτη καθημερινή πρακτική» εξηγεί στο Πρακτορείο ο κ. Βαλανδρέας, ο οποίος διευκρινίζει ότι δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία ή γνώση.



«Πολλοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται να κάνουν ή καλύτερα να μάθουν τι είναι διαλογισμός, καθώς το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότεροι Έλληνες δοκιμάζουν αυτήν την πρακτική για λιγότερο άγχος, περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πρέπει να γνωρίζουν όμως ότι δεν πρέπει να μπερδευόμαστε και να αναμειγνύουμε τον διαλογισμό με τις θρησκείες». Επιπλέον, υπόσχεται να συνεχίσει τα δωρεάν on line μαθήματα για να δώσει σε περισσότερους την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να μάθουν. thetoc loading…

