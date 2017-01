Το πιο γελοίο αυτογκόλ όλων των εποχών μπήκε -πού αλλού;- στην Τουρκία (video)

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αυτογκόλ έχουν μπει πολλά, όμως σ’ αυτό που δέχθηκε η Γκαζιαντέπ Μπουγιουκσεχιρ Μπελεντίγιεσπορ σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της Τουρκίας, δεν έχουν ξαναδεί τα μάτια σας.



Αυτό που καταφέρνουν οι παίκτες της συγκεκριμένης ομάδας είναι πραγματικά… μοναδικό και αναμφισβήτητα διεκδικεί μια θέση στα κορυφαία (αν όχι το κορυφαίο) bloopers της χρονιάς. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε:





πρώτο θέμα

