Το απίθανο παρκάρισμα σε δημοτικό πάρκινγκ στα Γιάννενα

Ιανουάριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Οι εικόνες από ένα απίστευτο παρκάρισμα σε δημοτικό πάρκινγκ στα Γιάννενα κάνουν το τελευταίο διάστημα τον γύρο του διαδικτύου.



Ο οδηγός άφησε το μισό αμάξι του κυριολεκτικά… στον αέρα. epirusgate loading…

