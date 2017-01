Τα πρώτα σχόλια Κατσούλη μετά το κόψιμο της εκπομπής: Τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη

Ιανουάριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Το δικό του σχόλιο για την λήξη της συνεργασίας του, με τον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon, έκανε ο Κρατερός Κατσούλης. Μετά την ανακοίνωση του καναλιού για το τέλος της συνεργασίας τόσο του ίδιου όσο και της γυναίκας του, Κατερίνας Καραβάτου, τα σχόλια από τηλεθεατές που ρωτούσαν γιατί φεύγουν από το κανάλι ήταν πολλά.



Έτσι ο Κρατερός Κατσούλης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter απάντησε γράφοντας: «Από αύριο δε θα είμαστε πια μαζί. Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα, την αγάπη και την στήριξη. Για όλα τα υπόλοιπα το λόγο από εδώ και πέρα έχει η δικαιοσύνη και μόνο. Προσοχή στις ψευδείς αναδημοσιεύσεις των γεγονότων!». View image on Twitter Follow Krateros Katsoulis @kratkat

