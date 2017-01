Τέταρτο μνημόνιο ή πρόωρες εκλογές; -Τι σκέφτεται ο Τσίπρας

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΟΥ EUROGROUP



Σε απόλυτη αμηχανία βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας μετά το αποκαρδιωτικό αποτέλεσμα στο Eurogroup. Η κοινή απαίτηση των δανειστών για νομοθέτηση προληπτικών μέτρων για ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και αφορολόγητο «εδώ και τώρα» για το 2019 έχει κάνει την κυβέρνηση να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Σύσσωμο το κουαρτέτο δεν συζητά τίποτε άλλο πέραν τις υπογραφής προληπτικών μέτρων από τώρα για μετά την λήξη του Μνημονίου το 2018. Και ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη μέγκενη του διλήμματος: Να υπογράψει 4ο μνημόνιο ή να πάει σε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, αν επιλέξει να συμβιβαστεί με τους δανειστές, ξέρει ότι πρέπει να υπογράψουμε 4ο μνημόνιο και να φέρει τα προαπαιτούμενα μέτρα στη Βουλή. Κάτι που θα ήταν καταστροφικό για τον ίδιο και την κυβέρνησή του.



Η λύση των εκλογών Σε περίπτωση εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας έχει να συνυπολογίσει ότι τον Μάρτιο λήγει ο χρόνος που απαιτείται για να κάνει εκλογές με λίστα. Ωστόσο στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ πίσω, ενώ προσφυγή στις κάλπες, θα σήμαινε άτακτη υποχώρηση αλλά και παράδοση της εξουσίας στη ΝΔ που προηγείται σε όλες τις μετρήσεις με μεγάλη διαφορά. Επιπροσθέτως, μια εκλογική διαδικασία θα επέφερε ένα ακόμη πλήγμα στην ελληνική οικονομία. Υπάρχουν φωνές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν πάντως στην «δεξιά παρένθεση»: Εκλογές, νίκη της ΝΔ αλλά αδυναμία να σχηματίσει κυβέρνηση και ξανά εκλογές που θα γίνουν πλέον με απλή αναλογική και «ό,τι ήθελε προκύψει». Ο χρόνος τρέχει εις βάρος της χώρας Ετσι όπως εξελίχθηκε το Eurogroup δεν φαίνεται διόλου πιθανή λύση ούτε στις 20 Φεβρουαρίου. Γεγονός που προκαλεί «σύγκρυο» στα κυβερνητικά στελέχη τα οποία – με πρωτοστατούντα τον Ευκλείδη Τσακαλώτο – διεμήνυαν πριν τα Χριστούγεννα, ότι δεν πρέπει να μπούμε στο 2017 για να βρεθεί λύση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο υπουργός Οικονομικών βγαίνοντας από την συνεδρίαση του Eurogroup μίλησε με αγωνία για την ανάγκη εξεύρεσης λύσης το συντομότερο δυνατόν. Ο χρόνος τρέχει και είναι εις βάρος της χώρας καθώς η αξιολόγηση δεν κλείνει με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της οικονομίας. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα είναι «θάνατος» για την εύθραυστη ελληνική οικονομία Εφόσον περάσουμε το χρονικό ορόσημο τα πράγματα δυσκολεύουν καθώς από τον Μάρτιο οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ολλανδία) μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο. Η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τον Ιούλιο δεν αντιμετωπίζει σοβαρό ταμειακό πρόβλημα, καθώς διαθέτει και τα «μαξιλάρια» υπεραπόδοσης εσόδων και ταμειακά διαθέσιμα αλλά και το εργαλείο της εσωτερικής στάσης πληρωμών. Η επόμενη μεγάλη δόση είναι τον Ιούλιο και αφορά ποσό 6,3 δισ. Ευρώ προς ΕΚΤ, ΔΝΤ και ιδιώτες. Ωστόσο είναι αδύνατον να «τραβήξει» ως τότε η διαπραγμάτευση με την αξιολόγηση ανοικτή. Ναι μεν δεν αντιμετωπίζει ταμειακό πρόβλημα, αλλά αυτομάτως η οικονομική κατάρρευση θα επέλθει ως άλλη αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Λόγω πολιτικής αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας πάει περίπατο το αφήγημα της κυβέρνησης για ανάπτυξη, ενώ θα χαθεί η ένταση στην ποσοτική χαλάρωση (QE) οπότε καταρρέει ανεπανόρθωτα ο μακροοικονομικός σχεδιασμός Χρεοκοπία ή μνημόνιο με το μαχαίρι στο λαιμό; Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση θα κληθεί μέχρι τις αρχές καλοκαιριού να αποφασίσει: Χρεοκοπία ή υπογραφή «με το μαχαίρι στο λαιμό» της όποιας συμφωνίας έρθει εκείνη τη στιγμή -η οποία θα είναι σαφώς χειρότερη από ό,τι σήμερα. Ενα deja vu δηλαδή του καλοκαιριού του 2015. Στην κυβέρνηση ακούγονται από τα πιο συμβιβαστικά σενάρια («να τα βρούμε με τους δανειστές για να μην έρθουν τα χειρότερα» μέχρι τα πιο τρελά («να τα σπάσουμε και να πάμε για Grexit»). Μητσοτάκης: Αν δεν μπορεί ο Τσίπρας να φύγει Σε ένα τέτοιο κλίμα ο Πρωθυπουργός νιώθει την πίεση και της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με δήλωσή του on camera, να τον προκαλεί ανοικτά – και σήμερα – αν δεν μπορεί να κλείσει την αξιολόγηση να φύγει καταφεύγοντας σε εκλογές. Για πρώτη φορά το Μαξίμου βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση. Είναι ενδεικτικό ότι μετά το Eurogroup δεν βγήκε επίσημη ή ανεπίσημη ανακοίνωση. Αρκέστηκαν μόνο σε μια έμμεση απάντηση στην ομοβροντία επιθέσεων της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τα πράγματα είναι δύσκολα» παραδέχονται κορυφαίοι κυβερνητικοί παράγοντες αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τις εξελίξεις. Οι πιέσεις εντείνονται -από δανειστές, αξιωματική αντιπολίτευση και εσωτερικό μέτωπο και ουδείς προσπαθεί να εξωραΐσει την κατάσταση. Εξάλλου, ο πρόεδρος της ΝΔ μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στο συνέδριο του Economist προέβλεψε σύντομα πολιτικές εξελίξεις. «Οι ελληνικές εκλογές είναι ενόψει και θα είναι ευχάριστες εκλογές γιατί θα τις κερδίσει η ΝΔ» είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το καλεντάρι της διαπραγμάτευσης 20/2: Eurogroup

27/2: Πληρωμή 1,623 δις ευρώ στον ESM

9/3: Συνεδρίαση ΕΚΤ

15/3: Εκλογές στην Ολλανδία

17/3: Πληρωμή 145 εκατ. ευρώ στο ΔΝΤ

20/3: Eurogroup

4/4: Πληρωμή 48 εκατ. ευρώ στην ΕΚΤ

7/4: Eurogroup

20/4: Πληρωμή 1,354 δις ευρώ σε ΕΚΤ- Κεντρικές Τράπεζες

23/4: α΄ γύρος εκλογών στη Γαλλία

27/4: Συνεδρίαση ΕΚΤ

7/5: β΄ γύρος εκλογών στη Γαλλία

22/5: Eurogroup

15/6: Eurogroup

17- 20/7: Πληρωμή 6,3 δις ευρώ σε ιδιώτες, ΕΚΤ, ΔΝΤ

iefimerida

