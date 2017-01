Σούπερ Λίγκα: Από ένα βαθμό Ξάνθη και ΑΕΚ, ο Πανιώνιος στάθηκε «όρθιος» στην Τρίπολη- Ισόπαλοι Ηρακλής και Λάρισα

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Ισόπαλο χωρίς τέρματα, αλλά με δύο… αποβολές (μία για κάθε ομάδα), ολοκληρώθηκε το σημαντικό ματς ανάμεσα στην Ξάνθη και την ΑΕΚ (Ξάνθη – ΑΕΚ 0-0) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Σούπερ Λιγκ.





Νωρίτερα, Ηρακλής και Λάρισα έμειναν ισόπαλοι σε έναν αγώνα που θα ξεχαστεί εύκολα (Ηρακλής – ΑΕΛ 1-1). Ο Πανιώνιος συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα παίρνοντας ισοπαλία μέσα στην Τρίπολη (Αστέρας – Πανιώνιος 1-1). Αποστολή εκτός έδρας θα έχει και ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, ο οποίος την Κυριακή θα παίξει στη Βέροια κόντρα στην ομώνυμη ομάδα για τη νίκη, ενώ λογικό φαβορί για τη νίκη είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα υποδεχθεί στη Λεωφόρο το Λεβαδειακό. Ο ΠΑΟΚ θα έχει δύσκολη αποστολή στο Αγρίνιο κόντρα στον τοπικό Παναιτωλικό, ενώ ο Πανιώνιος θα παίξει στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα. Συνοπτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής: ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1 Ηρακλής-ΑΕΛ 1-1

(43΄αυτ. Ρέντζας – 10΄ Ρέντζας) Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος 1-1

(43΄πεν. Μάσα – 47΄ Ταπόκο) Ξάνθη-ΑΕΚ 0-0 ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1 «Απόστολος Νικολαΐδης» 15:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

Δημοτικό Περιστερίου 17:15 Ατρόμητος-ΠΑΣ Γιάννινα

Παναιτωλικού 17:15 Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ

Δημοτικό Περιβολίων 17:15 Πλατανιάς-Κέρκυρα

Δημοτικό Βέροιας 19:30 Βέροια-Ολυμπιακός ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Ολυμπιακός 42

Πανιώνιος 32 -18αγ.

Ξάνθη 32 -18αγ.

Παναθηναϊκός 30

ΠΑΟΚ 26 -16αγ.

ΑΕΚ 26 -18αγ.

ΠΑΣ Γιάννινα 25

Πλατανιάς 22

Ατρόμητος 22

Αστέρας Τρίπολης 20 -18αγ.

Παναιτωλικός 19

Κέρκυρα 17 -16αγ.

ΑΕΛ 16

Βέροια 13 -16αγ.

Λεβαδειακός 13

Ηρακλής 9 -16αγ.

* Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς. δολ,αμπε

