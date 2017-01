«Προσοχή στις χιονοστιβάδες» συμβουλεύει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την προσοχή όσων επισκεφθούν τις επόμενες ημέρες περιοχές όπου σημειώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας, εφιστά η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιθανόν να εκδηλωθούν χιονοστιβάδες. «Με αφορμή τις πρόσφατες χιονοπτώσεις το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας σε πολλές ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα αυξημένο αυτό το διάστημα και εφίσταται η προσοχή όσων επισκεφτούν το επόμενο διάστημα χιονοσκεπείς περιοχές και ορεινούς όγκους», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.



Τονίζει, ότι όσοι ορειβάτες θα επισκεφθούν αυτές τις ημέρες ορεινούς όγκους καλό θα ήταν να δηλώνουν εκ των προτέρων την πορεία της διαδρομής που θα ακολουθήσουν και να έχουν λάβει πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή που πρόκειται να επισκεφθούν. Είναι απαραίτητο, επίσης, να έχουν μαζί τους το κινητό τους τηλέφωνο και σε περίπτωση καθυστέρησης να ενημερώνουν οικείους, ή φίλους. Για όσους διαθέτουν συσκευή ασυρμάτου VHF, υπάρχει πάντα η συχνότητα του ραδιοδικτύου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, 146.500MHz, στην οποία μπορούν να καλούν σε περίπτωση ανάγκης. Οπως εξηγεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, οι χιονοστιβάδες ως φαινόμενο εκδηλώνονται κάθε χρόνο σε όλα τα βουνά όπου συγκεντρώνεται χιόνι, ανεξάρτητα αν τις βλέπουμε ή όχι, και οι παράγοντες που ενισχύουν την πιθανότητα εμφάνισής τους μπορεί να είναι η μεγάλη χιονόπτωση, ο αέρας, όπως επίσης και η θερμοκρασία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο, καθώς σε περίπτωση που κάποιος εγκλωβιστεί έστω και κάτω από 40 εκατοστά χιονιού ο μέσος χρόνος ζωής είναι 15 λεπτά. Για το λόγο αυτό, η χιονοστιβάδα ονομάζεται και λευκός θάνατος. Σε περίπτωση ατυχήματος με χιονοστιβάδα, στο οποίο απειλείται και ανθρώπινη ζωή, θα πρέπει να καλούνται πάντα και άμεσα οι αρμόδιες αρχές, γιατί κάθε είναι λεπτό είναι κρίσιμο.



