Πήρε μια τηλεόραση από το ράφι, την πήγε στο ταμείο και πήρε… επιστροφή μετρητών

Ιανουάριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Ενας τύπος από το Λινκολνσάιρ της Αγγλίας έκανε την κίνηση της χρονιάς!



Προσοχή! Ασφαλώς και δεν επικροτούμε την πράξη του, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για ληστεία, αλλά είναι πως να το πούμε; Μια… game chanching ληστεία. Ας τα πάρουμε από την αρχή όμως. Η κάμερα ασφαλείας του σουπερμάρκετ Aldi στην πόλη Λινκολνσάιρ της Αγγλίας κατέγραψε ένα απίστευτο περαστικό. Δράστης ένας μεσήλικας, ο οποίος τι έκανε; Πήρε από το ράφι μια τεράστια τηλεόραση, πήγε στον ταμία και του είπε: «Μπορώ σας παρακαλώ να την γυρίσω πίσω και να πάρω πίσω τα χρήματα;». Προσοχή: Την πήρε από το ράφι, πήγε στον ταμία και του ζήτησε τα… λεφτά του πίσω! Και μετά έγινε κάτι ακόμα πιο μαγικό!



Ή ο ταμίας ήταν καινούργιος και μπερδεύτηκε ή έγινε κάποιο λάθος στο σύστημα του καταστήματος, το θέμα είναι ότι ο τύπος ΠΗΡΕ ΠΊΣΩ τα λεφτά που δεν έδωσε ποτέ! Για την ακρίβεια πήρε πίσω 329 λίρες. Η αστυνομία της περιοχής δεν έχει εντοπίσει ακόμα τον δράστη, αλλά όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός της, είναι απλά θέμα χρόνου η σύλληψή του. gazzetta loading…

