«Οι μέρες του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι μετρημένες!»

Ιανουάριος 28th, 2017 by Σταματίνα

«Είμαι πεπεισμένος ότι οι ημέρες του Κιμ Γιονγκ-Ουν είναι μετρημένες», δήλωσε την Τετάρτη (26/01/2017) στη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου σε ξένα μέσα που έδωσε ο πρώην δεύτερος τη τάξει της πρεσβείας της Βόρειας Κορέας στο Λονδίνο, ο Τάε Γιονγκ-Χο.



Ο ίδιος δήλωσε βέβαιος ότι ολοένα και περισσότεροι συμπατριώτες του θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του, διότι το βορειοκορεάτικο καθεστώς «τείνει να παρακμάσει». Η Βόρεια Κορέα κυβερνάται από την ίδρυσή της το 1948 από την δυναστεία των Κιμ. Εναντίον της έχουν ψηφιστεί πολλές κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επειδή αρνείται να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων. Ο Τάε, ένας από τους πιο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Βόρειας Κορέας που έχει περάσει στη γειτονική χώρα τα τελευταία χρόνια, εξήγησε ότι η πρόσβαση σε ξένες πηγές πληροφόρησης που είχε χάρη στην εργασία του συνέβαλαν στο να χάσει την πίστη του στο καθεστώς. Οι αμφιβολίες του έγιναν βεβαιότητες όταν πέντε χρόνια πριν ο Κιμ Γιονγκ-Ουν ανέλαβε τα ηνία της χώρας μετά τον θάνατο του πατέρα του και άρχισε διώξεις εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος.

Οι Βορειοκορεάτες διπλωμάτες, όταν αναλαμβάνουν θέσεις στο εξωτερικό, συνήθως αναγκάζονται να αφήσουν ένα από τα παιδιά τους πίσω στην πατρίδα τους, ως «εγγύηση» της πίστης τους στο καθεστώς. Όμως ο Τάε είχε την ευκαιρία να πάει στη Βρετανία μαζί με τους δύο γιους του που σήμερα είναι 19 και 26 ετών.



«Το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ-Ουν κρατά όμηρο την αγάπη μεταξύ γονιών και παιδιών για να ελέγχει τους Βορειοκορεάτες διπλωμάτες», κατήγγειλε. Ο πρώην διπλωμάτης, μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του που διέφυγαν μαζί του στη Σεούλ, έχουν χαρακτηριστεί «ανθρώπινα απορρίμματα» από την Πιονγκγιάνγκ, η οποία τον κατηγορεί ότι υπεξαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, βίασε έναν ανήλικο και ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Νότιας Κορέας. newsit loading…

