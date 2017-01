Οι έξι τεχνολογίες που θα αλλάξουν τις εργασιακές συνήθειες

Ιανουάριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Από ρομποτικούς συναδέλφους ως ολογραφικές συνεδριάσεις περιλαμβάνουν οι έξι προβλέψεις για το πώς μπορούν να αλλάξουν οι εργασιακές συνήθειες. Η τεχνολογία στον χώρο εργασίας έχει προοδεύσει πολύ και για αυτό η εταιρεία παροχής χώρων εργασίας Regus παραθέτει έξι τεχνολογίες για το μέλλον της εργασίας.

1 Θα μπορούμε να φοράμε τους υπολογιστές μας Η γραμμή που χωρίζει τα laptop, τα tablet και τα κινητά θα γίνει ακόμη πιο θολή. Στο μέλλον, η συσκευή που θα κουβαλάμε θα φοριέται σαν ρολόι ή κολιέ και θα ξεδιπλώνει όταν χρειάζεται να κάνουμε ένα τηλεφώνημα ή να στείλουμε ένα email. Και η μπαταρία θα φορτίζει με τη χρήση ηλιακής ενέργειας, έτσι δεν θα χρειάζεται καν να παραμένουμε κοντά σε πρίζα. 2 Δεν θα χρειάζεται να κοιτάζουμε οθόνες για να δουλεύουμε Οι ερευνητές στο Massachusetts Institute of Technology έχουν αναπτύξει ένα πρωτότυπο που ονομάζεται SixthSense: μια συσκευή που φοριέται και μετατρέπει τον κόσμο γύρω σου σε υπολογιστή. Θέλεις να γράψεις ένα email; Πρόβαλε ένα πληκτρολόγιο στον αέρα και άρχισε να πληκτρολογείς. Θέλεις να ψάξεις στο Internet; Εμφανίζεται μπροστά σου μια οθόνη, στην οποία μπορείς να πλοηγηθείς με μικρά νεύματα. 3 Θα έχουμε όλοι να κάνουμε με zettabytes Αποχαιρετήστε τα gigabytes – υπολογίζεται ότι έως το 2025 θα υπάρχουν 100 zettabytes δεδομένων αποθηκευμένα παγκοσμίως (αυτό σημαίνει 100 εξάκις εκατομμύρια bytes). Αρκετά για 36 δισεκατομμύρια χρόνια βίντεο HD. 4 Οι συνάδελφοί μας θα είναι ολογραφικά άβαταρ Αντί να εμφανίζεται το πρόσωπό σου σε μια οθόνη υπολογιστή όταν συνδέεσαι σε μια τηλεδιάσκεψη, ένα άβατάρ σου σε 3D θα εμφανίζεται κυριολεκτικά μέσα στο δωμάτιο. Υπάρχουν ήδη εταιρείες τεχνολογίας που δουλεύουν πάνω στην τεχνολογία ολογραφικής τηλεπαρουσίας, η οποία χρησιμοποιεί υπέρυθρες κάμερες για να δομήσει το ολόγραμμα 3D ενός χρήστη από απόσταση, ώστε να είναι δυνατές οι συσκέψεις πρόσωπο με πρόσωπο. Εάν αυτές οι υπέρυθρες κάμερες βρίσκονται σε κάθε δρόμο και κάθε κτίριο θα μπορούμε ελεύθερα να εξερευνήσουμε ολόκληρες πόλεις ως ολογραφικά άβαταρ – χωρίς να αφήνουμε καθόλου την άνεση του σπιτιού μας. Θα μπορούσατε εύκολα να εργάζεστε και να κοινωνικοποιείστε σε πολλές διαφορετικές χώρες με το πάτημα ενός κουμπιού και έτσι το κοινωνικό και επαγγελματικό σας δίκτυο θα ήταν πραγματικά διεθνές. 5 Η ζωή μας θα διοικείται από ρομπότ Τα ρομπότ θα χρησιμοποιούνται για πολλούς διοικητικούς ρόλους. Θα απαντάνε τηλέφωνα, θα κλείνουν ταξίδια, θα παραγγέλνουν φαγητό, θα πληρώνουν λογαριασμούς και θα ισοσκελίζουν λογιστικά βιβλία. Πέρα από αυτό, θα μπορούσατε να έχετε ένα ρομπότ να σας κουρεύει το γρασίδι στο σπίτι ή ένα ψυγείο που προτείνει τι να μαγειρέψετε χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχει μέσα. Επιπλέον, το αυτοκίνητό σας θα πηγαίνει στον αυτόματο, μέσω GPS – το μόνο που θα χρειάζεται να κάνετε είναι να εισάγετε τον προορισμό σας και να κάθεστε. 6 Θα είμαστε πιο χαρούμενοι και πιο παραγωγικοί Η νέα δεοντολογία «δουλεύω από όπου με βολεύει» επιτρέπει στους ανθρώπους να επιλέξουν το πώς, πότε και από πού εργάζονται.

Αυτό μπορεί να μας κάνει πιο παραγωγικούς. Η British Telecom διαπίστωσε ότι οι ευέλικτα εργαζόμενοι υπάλληλοί της (εργάζονται απ’ όπου επιλέξουν) είναι 20% πιο παραγωγικοί απ’ ό,τι οι συνάδελφοί τους στο γραφείο. Παίρνουν επίσης λιγότερες άδειες για λόγους υγείας και δηλώνουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. Οταν η ευέλικτη εργασία γίνει ο κανόνας θα μπορούμε όλοι να καρπωθούμε αυτά τα οφέλη. tovima loading…

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 28th, 2017 at 23:48 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.