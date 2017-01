Νέος νόμος στη Γαλλία βάζει περιορισμό στην κατανάλωση αναψυκτικών

Ιανουάριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Τα εστιατόρια και άλλοι χώροι εστίασης και πώλησης αναψυκτικών στη Γαλλία απαγορεύεται εφεξής να διαθέτουν απεριόριστο αριθμό αναψυκτικών που περιέχουν ζάχαρη σε μία προσπάθεια καταπολέμησης της παχυσαρκίας, όπως αναφέρει το BBC. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο οποίος τίθεται σήμερα σε ισχύ, καθίσταται παράνομη η πώληση απεριόριστης ποσότητας αναψυκτικού σε προκαθορισμένη τιμή ή η απεριόριστη προσφορά τους δωρεάν.



Ο νέος νόμος βάζει στο στόχαστρό του τα αναψυκτικά – περιλαμβανομένων των αθλητικών ποτών – που περιέχουν ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες. Το μέτρο αφορά όλους τους χώρους μαζικής εστίασης αλλά και πώλησης τροφίμων και αναψυκτικών από τα ταχυφαγεία ως τις σχολικές καντίνες. Πριν από την απαγόρευση, η Γαλλία επέβαλε φόρο στα αναψυκτικά ενώ οι αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών απαγορεύονται στα σχολεία. Στόχος του νόμου είναι να «περιορίσει, ειδικά μεταξύ των νέων, τους κινδύνους από την παχυσαρκία και τον διαβήτη» και να εναρμονιστεί με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ΠΟΥ συστήνει την φορολόγηση των αναψυκτικών με ζάχαρη, τα οποία συνδέει με την παχυσαρκία και τον διαβήτη. Τα self-service μηχανήματα διάθεσης αναψυκτικών βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια σε εστιατόρια και καφέ πολλών χωρών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο όπου τον επόμενο χρόνο πρόκειται να επιβληθεί φόρος στα αναψυκτικά.

Φόρος 10% που επιβλήθηκε στο Μεξικό, όπου τα αναψυκτικά τύπου cola είναι τόσο δημοφιλή ώστε να χρησιμοποιούνται για το μαγείρεμα του κρέατος, οδήγησε στη μείωση της κατανάλωσής τους κατά 6% τον πρώτο χρόνο αποσπώντας τους επαίνους του ΠΟΥ.



Το 2013 δικαστήριο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την απαγόρευση των πωλήσεων αναψυκτικών με ζάχαρη μεγάλου μεγέθους που επρόκειτο να ισχύσει στην πόλη και η οποία θα επέβαλε το μισό λίτρο ως όριο στο μέγεθος του αναψυκτικού που πωλείται σε χώρους όπως τα εστιατόρια και τα γήπεδα. Το επίπεδο του ποσοστού παχυσαρκίας στη Γαλλία μεταξύ των ενηλίκων είναι κοντά στον μέσο όρο για την ΕΕ. Πρόσφατη έρευνα της Eurostat για την παχυσαρκία στους ενήλικες τοποθετεί τους Γάλλους στο 15,3%, το οποίο είναι κατά τι μικρότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (15,9%).

Η Γαλλία είναι πιο αδύνατη από το Ηνωμένο Βασίλειο (20,1%) αλλά παχύτερη από την Ιταλία (10,7%). Μετά την ηλικία των 30, σχεδόν το 57% των Γάλλων ανδρών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, σύμφωνα με μία έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο στην γαλλική ιατρική επιθεώρηση Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire. Περίπου το 41% των γυναικών της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας είναι παχύσαρκες ή υπέρβαρες, σύμφωνα με την ίδια έρευνα. (ΑΠΕ-ΜΠΕ) & BBC

