Νέος Αστυνομικός Διευθυντής στα Γρεβενά ο Θεόδωρος Κεραμάς

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από σήμερα (28-01-2017), ύστερα από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή Αστυνομίας Γρεβενών, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΚΕΡΑΜΑΣ Θεόδωρος του Αθανασίου.



• Γεννήθηκε το 1963 στην Καλαμπάκα – Τρικάλων.

• Κατατάχθηκε στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. το έτος 1987, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1995.

• Υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες των Αθηνών και της Δυτικής Μακεδονίας.

• Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας.

• Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πλείστα σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

• Έχει διδάξει μεταξύ άλλων:

– στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών,

– στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης και

– στη Σχολή Εκπαίδευσης Δημοτικών Αστυνομικών Πτολεμαΐδας.

• Του απονεμήθηκαν για την υπηρεσιακή του απόδοση πολλές ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.

• Είναι έγγαμος και έχει δυο γιούς.

