Μπάσκετ Γ’ Εθνική: Πρωτέας – Διόσκουροι – Όλα τα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής

ΚΥΡΙΑΚΗ 29-1-2017,ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΩΡΑ17:00



Τον Α.Σ.Διόσκουροι Κοζάνης αντιμετωπίζει η ανδρική ομάδα του Φ.Ο.Πρωτέα Γρεβενών στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής , για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 29-1-2017 και ώρα 17:00 στο ΔΑΚ Γρεβενών.

Το Δ.Σ. του συλλόγου καλεί το φίλαθλο κοινό της πόλης, να στηρίξει με την παρουσία του την ομάδα των Γρεβενών , σ’ενα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την συνέχεια του πρωταθλήματος. ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ Μία αγωνιστική ξεχωριστή από τις άλλες, αφού οι τέσσερις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, με τον δεύτερο γύρο να ξεκινά. Συγκεκριμένα μετά τον Πρωτέα που υποδέχεται τους Διόσκουρους Κοζάνης, η πρωτοπόρος Ελίμεια φιλοξενεί στο ΔΑΚ Κοζάνης τον Αριστοτέλη Φλώρινας. Αναλυτικά το πρόγραμμα:



Γ’ Εθνική Μπάσκετ (3ος Όμιλος – 14η Αγωνιστική) Κυριακή 29 Ιανουαρίου (17:00) Γ.Σ. Ελίμειας – Αριστοτέλης Φλώρινας Πρωτέας Γρεβενών – Διόσκουροι Κοζάνης Γ.Α.Σ. Μελίκης – Απόλλων Καλαμαριάς Τιτάνες Παλαμά – Γ.Σ. Φαρσάλων Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων – Βίκος Ζαγοροχώρια Αιγινιακός – Εύαθλος Πολυκάστρου Νικόπολη Πρέβεζας – Π.Σ. Ευκαρπίας

Η Βαθμολογία έως τώρα: ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ 1 Γ.Σ. Ελίμειας 25 2 Τιτάνες Παλαμά 23 3 Νικόπολη Πρεβέζης 23 4 Διόσκουροι Κοζάνης 22 5 Γ.Σ. Φαρσάλων 22 6 Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων 20 7 Μελίκη 20 8 Εύαθλος Πολυκάστρου 18 9 Π.Σ. Ευκαρπίας 18 10 Απόλλωνας Καλαμαριάς 18 11 Πρωτέας Γρεβενών 17 12 Αριστοτέλης Φλώρινας 16 13 Βίκος Ζαγοροχώρια 15 14 Αιγινιακός 15 www.top-sport.gr

