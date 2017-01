Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με κατάργηση της συμφωνίας για τους πρόσφυγες

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα» μετά την απόφαση του Αερίου Πάγου για μη έκδοση των 8 στρατιωτικών στην Τουρκία.



Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την ακύρωση της συμφωνίας με την Ελλάδα για την επανεισδοχή μεταναστών. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην Αττάλεια σχετικά με την απόφαση μη έκδοσης των 8 στρατιωτικών που συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου, δήλωσε ότι η Τουρκία εξετάζει, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο αναστολής της διμερούς συμφωνίας με την Ελλάδα για την επανεισδοχή μεταναστών. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης ετοίμασε νέο φάκελο για το αίτημα έκδοσης των οκτώ τούρκων στρατιωτικών, που καταζητούνται από την Αγκυρα σε σχέση με την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος. Ο δεύτερος αυτός φάκελος αποστάλθηκε σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας. Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας, που χθες είχε εκδώσει και ένταλμα σύλληψης για τους «8», έστειλε έγγραφο και προς την Ιντερπόλ, με το οποίο ζητά έκδοση Ερυθρού Δελτίου για τη σύλληψη «των 8 στρατιωτικών που συμμετείχαν στην απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου». Ερντογάν: H Ελλάδα ακόμα δεν μας δίνει αυτά τα καθάρματα – Αλλα μου είχαν υποσχεθεί H ελληνική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα λύσει το θέμα των 8 Τούρκων αξιωματικών σε 15-20 μέρες, φέρεται να είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, αμέσως μετά την απόφαση του Αρειου Πάγου. «H Ελλάδα ακόμα δεν μας δίνει αυτά τα καθάρματα που διέφυγαν εκεί. Εγώ το αμέσως επόμενο απόγευμα τους τηλεφώνησα και μου υποσχέθηκαν ότι «σε 15-20 ημέρες θα το λύσουμε». Αυτοί διέπραξαν τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία, θα πρέπει να δικαστούν εδώ. Γίνεται να διαφύγουν και να δικαστούν εκεί; Η καθυστέρηση των εργασιών της έκδοσης και βέβαια είναι αιτία να κλονισθεί η εμπιστοσύνη», φέρεται να είπε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους, επιστρέφοντας από περιοδεία σε χώρες της Αφρικής. Τις δηλώσεις φιλοξενούν γνωστά έντυπα της Τουρκίας, όπως οι Hurriyet, Sabah, Haberturk.



Eίχαν προειδοποιήσει για τις απειλές από χθες Η τουρκική πλευρά, πάντως, είχε δείξει τις διαθέσεις της κατά της Ελλάδας μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το τουρκικό ΥΠΕΞ λίγη ώρα μετά την απόφαση του ελληνικού ανωτάτου δικαστηρίου έκανε λόγο για «παράνομη απόφαση» και απείλησε ότι θα επενεξετάσει τις διμερείς σχέσεις με τη χώρα μας. Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ: «To αίτημα μας για έκδοση των 8 πραξικοπηματιών που συμμετείχαν στην αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 κατά της Συνταγματικής Δημοκρατίας απορρίφθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Καταδικάζουμε αυτή την απόφαση που εμποδίζει την παραπομπή των ατόμων αυτών που είχαν ενεργό συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήματος, που είχε στόχο τη συνταγματική νομιμότητα, κατά την οποία σκοτώθηκαν 248 πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τραυματίστηκαν δε 2.193 πολίτες, αλλά και απείλησαν τη ζωή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώπιων της ανεξάρτητης τουρκικής Δικαιοσύνης. Με την απόφαση αυτή των ελληνικών αρχών που μέχρι σήμερα έχουν εμποδίσει να λογοδοτήσουν ενώπιων της δικαιοσύνης μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων που στοχεύουν την Τουρκία, πρωτίστως των DHKP/C και PKK, είναι εμφανές ότι η Ελλάδα ως σύμμαχος και γειτονική χώρα αποφεύγει να πράξει τα ελάχιστα απαραίτητα για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Η συμπεριφορά αυτή της ελληνικής δικαιοσύνης οδηγεί στην παραβίαση των δικαιωμάτων των θυμάτων και την ατιμωρησία των εγκληματιών σε αντίθεση με τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα που στο παρελθόν έχει βιώσει πραξικοπήματα, δυστυχώς με την απόφαση αυτή περιήλθε στη θέση μιας χώρας που προστατεύει πραξικοπηματίες. Οι πρωτοβουλίες μας για την έκδοση των εγκληματιών και την παρουσίαση τους ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης θα συνεχιστούν με κάθε νόμιμο μέσο. οι επιπτώσεις στις διμερείς μας σχέσεις, η συνεργασία μας απέναντι στην τρομοκρατία, και άλλες κοινές συνεργασίες σε διμερή και πολυμερή ζητήματα, αυτής της απόφασης, που πιστεύουμε ότι ελήφθη με πολιτικά κριτήρια, θα αξιολογηθούν διεξοδικά». iefimerida

