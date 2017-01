Η μοναδική χώρα που στήριξε την Ελλάδα στο Eurogroup

Ιανουάριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Μόνος απέναντι σε όλους βρέθηκε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στο Eurogroup όπου η Ελλάδα εισέπραξε την απαίτηση για νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια.



Ο κ. Τσακαλώτος διαπίστωσε από νωρίς το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα. Όταν συναντήθηκε πριν το Eurogroup με τους εκπροσώπους των θεσμών, τα πράγματα δεν πήγαν όπως περίμενε. Παρά τα όσα λέγονται για απαίτηση του ΔΝΤ για ψηφισμένα μέτρα τώρα και εφαρμογή αργότερα, η αλήθεια είναι ότι πίσω από το ΔΝΤ συντάχθηκαν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μέχρι τώρα εμφανιζόταν ως σύμμαχος της Ελλάδας. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι υπουργοί πάντως συμφώνησαν διά της αφωνίας τους μετά την τοποθέτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες υπήρχε ένα κλίμα ψυχρότητας για την Ελλάδα στο Eurogroup. Όταν το θέμα έφτασε στην Ελλάδα, πήρε το λόγο ο Ευκλειδης Τσακαλώτος. Μετά από την ενημέρωση Τσακαλώτου κανείς δεν πήρε το λόγο… Μόνο ο Γάλλος Μισέλ Σαπέν θέλησε να πει λίγες κουβέντες. Ο ίδιος είπε ότι δεν βλέπει πώς θα μπορούσε το Παρίσι να κάνει αυτά που ζητούν οι Ευρωπαίοι από την Ελλάδα… Είχαν προηγηθεί οι απαιτήσεις για θεσμοθετημένα και ψηφισμένα μέτρα για το 2019. Βέβαια παρά τα λόγια συμπάθειας, στο τέλος και ο Μισέλ Σαπέν ακολούθησε τη γραμμή του Eurogroup. Στις δηλώσεις μετά το Eurogroup είπε ότι η Γαλλία θεωρεί πως δεν είναι λογικό να ζητείται από την Ελλάδα να ψηφίσει από τώρα μέτρα για μετά το 2018, τα οποία ενδεχομένως δεν θα χρειαστούν. Βέβαια είπε και ο ίδιος ότι πρέπει να εκθέσει σήμερα η Ελλάδα τί θα κάνει στην περίπτωση, που δεν επιτύχει τους στόχους της το 2018. Ο Γάλλος υπουργός ανέφερε επίσης ότι τα όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα η Ελλάδα είναι αξιοσημείωτα και ότι η αξιοπιστία της χώρας δεν πρόκειται να χτιστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά σε βάθος χρόνου και συγκεκριμένα ως το 2018. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εκ των προτέρων ψήφισης των μέτρων που θα πρέπει να λάβει η Ελλάδα μετά το 2018, στην περίπτωση που δεν πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, ένα αίτημα που όπως είπε ο Σαπέν το υποβάλλει ευθέως το ΔΝΤ, ο Γάλλος υπουργός δήλωσε ότι «δεν είναι λογικό να υποβάλλεται τέτοιο αίτημα στην Ελλάδα». Είπε δε, ότι δεν θεωρεί πως η Ελλάδα θα μπορούσε να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, δηλαδή να ψηφίσει από τώρα μέτρα τα οποία ενδεχομένως δεν θα χρειαστούν και ότι αυτή είναι η ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση της Γαλλίας.



«Είναι νόμιμο να ζητάει κανείς από την Ελλάδα να περιγράψει ποιά μέτρα θα λάβει αν δεν πετύχει τους στόχους της, αλλά μου φαίνεται από πολιτικής απόψεως αρνητικό και ανέφικτο να της ζητάει κανείς να νομοθετήσει εκ των προτέρων», ανέφερε ο Μ. Σαπέν και πρόσθεσε: Δύσκολα μπορούσα να φανταστώ να ζητήσει κάποιος από την Γαλλική εθνοσυνέλευση να προτείνει μέτρα αντιπαθητικά προς την κοινή γνώμη, τα οποία ενδεχομένως δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στις προσπάθειες που ζητάει κανείς από την Ελλάδα και τις προσπάθειες που ζητάει κανείς από τις άλλες χώρες της ευρωζώνης. newsbeast loading…

