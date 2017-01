Βρέθηκε νεκρός πρώην μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ και του Αρη (video)

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Θρήνος για τον Τσαρλς Σάκλεφορντ, καθώς ο 51χρονος άλλοτε σέντερ του Αρη και του ΠΑΟΚ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στον Κίνστον της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ.





Ο 51χρονος Αμερικανός, ο οποίος αγωνίστηκε για δύο χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, αρχικά στον Αρη (1996/1997) και κατόπιν στον ΠΑΟΚ (1997/1998), σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Νότια Καρολίνα! «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Τσαρλς Σάκλεφορντ βρέθηκε νεκρός στο Κίνστον το πρωί. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το περιστατικό είναι υπό έρευνα. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές όταν υπάρχει η δυνατότητα», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο TMZ. Πάντως, στο παρελθόν και το συγκεκριμένα το 2010 ο Σάκλεφορντ είχε προβλήματα με τις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί για πώληση ναρκωτικών. VIDEO με τον Σάκλεφορντ να παίζει σε ελληνικές ομάδες.

Τα συλλυπητήρια από ΠΑΟΚ και Αρη

iefimerida

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 28th, 2017 at 11:42 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.