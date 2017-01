Αμοιβή έως 5.500 ευρώ για άνεργους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Voucher

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αμοιβή έως και 5.500 ευρώ αντί για 1.600 ευρώ θα λάβουν οι άνεργοι ηλικίας 29 έως 64 ετών οι οποίοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Voucher του ΟΑΕΔ, υπογραμμίζει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου απαντώντας σε ερώτηση των ανεξάρτητων βουλευτών Κατερίνας Μάρκου και Αχμέτ Ιλχάν. Ήδη οι αιτήσεις έφτασαν τις 133.873 στις 31 Δεκεμβρίου.



Όπως αναφέρει στη γραπτή της απάντηση η κ. Αντωνοπούλου έγινε ανασχεδιασμός του προγράμματος Voucher προκειμένου «με τα ίδια χρήματα να επωφεληθούν περισσότεροι άνεργοι και να έχουν καλύτερες αμοιβές». Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, «ήταν η αναστροφή της αναλογίας στον προϋπολογισμό από 70-30 υπέρ των παρόχων που ίσχυε τότε, σε 70% για τους άνεργους και 30% για τους παρόχους κατάρτισης, η δε αμοιβή των ωφελουμένων καθορίσθηκε στα 5.500, όχι μόνο για 130 ώρες κατάρτισης, αλλά για την θεωρητική κατάρτιση, την πρακτική άσκηση και την απασχόληση». Η κ. Αντωνοπούλου υπενθυμίζει ότι αρχικά το πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό 112. εκατ. ευρώ, απευθυνόταν σε 16.000 ανέργους και η αμοιβή για την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση ήταν 1.600 ευρώ. Αντίθετα, στο ανασχεδιασμένο πρόγραμμα η πρώτη φάση (ύψους 89 εκατ. ευρώ) αφορά 23.000 ανέργους για 120 ώρες, διάρκειας 5 μηνών. Η αμοιβή των ωφελουμένων για την πρακτική ανέρχεται στα 2.600 ευρώ, ενώ των παρόχων κατάρτισης από 1.155 έως 1.355 ευρώ (δηλαδή 68% για τους ωφελούμενους και 32% για τους παρόχους κατάρτισης). Παράλληλα, όπως σημειώνει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, το 45% των ωφελουμένων θα προωθηθεί στην εγγυημένη απασχόληση και γι’ αυτούς θα είναι επιπλέον 2.900 ευρώ (σύνολο δηλαδή 5.500 ευρώ). Σημειώνεται ότι η εγγυημένη απασχόληση θα υλοποιηθεί με ξεχωριστή πρόσκληση και προϋπολογισμό μέσω του ΟΑΕΔ.



naftemporiki

This entry was posted on Σάββατο, Ιανουάριος 28th, 2017 at 10:03 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.