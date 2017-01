Αγρότες: Ξεκινούν μπλόκα σε τελωνείο Ευζώνων και διόδια Μαλγάρων

Ιανουάριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκινούν και επίσημα πλέον τις κινητοποιήσεις τους σήμερα Σάββατο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κεντρικής Μακεδονίας, και το πρώτο μπλόκο που θα στηθεί θα είναι αυτό στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ, όπως αποφασίστηκε στη συνέλευση της αρμόδιας συντονιστικής επιτροπής. Μάλιστα, όπως διευκρινίστηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κινητοποιήσεις σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας ξεκινούν το Σάββατο και θα κλιμακωθούν, με την κορύφωσή τους να γίνεται την Τρίτη 31 Ιανουαρίου. «Λόγω ενός θλιβερού γεγονότος, χάσαμε έναν συνάδελφό μας και οφείλουμε σύσσωμοι να παρευρεθούμε στο ύστατο αντίο. Θα βάλουμε μπρος τα τρακτέρ μας με κατεύθυνση το τελωνείο των Ευζώνων μετά το μεσημέρι», ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου δήμου Παιονίας, Θωμάς Καρυπίδης. Το μπλόκο των Ευζώνων θα ενισχυθεί μέχρι και την Τρίτη, από αγρότες και κτηνοτρόφους από τις περιοχές των Χαλκηδόνας, Γιαννιτσών και άλλων σε Πέλλα και Πιερία.



Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής, όπως μας είπε ο κτηνοτρόφος Δημήτρης Παπαδάκης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δευτέρα 30/1 θα βάλουν μπρος τα τρακτέρ τους, και μετά τις 11 το πρωί θα ξεκινήσουν με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα στήσουν το μπλόκο τους σε περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία». Στο μεταξύ, όπως επισήμανε ο αγροτοσυνδικαλιστής, Φιλαλήθης Καπάνδριας από την Τρόγλια Χαλκιδικής, την Κυριακή 10 το πρωί θα στηθεί μπλόκο στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, απο αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής του νομού Χαλκιδικής. Απαντώντας σε ερώτησή μας, είπε ότι η δράση του μπλόκου θα αποφασίζεται απο γενικές συνελεύσεις επί τόπου, ενώ ο ίδιος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο σε δεύτερο στάδιο, να μετακινηθούν σε άλλο σημείο για ενίσχυση του, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μελισσοχωρίου, Θόδωρος Χατζητομάρης, που συμμετείχε στη σημερινή συνέλευση της συντονιστικής επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας, είπε ότι αύριο από τις 11 το πρωί, θα συγκεντρώνονται με τα τρακτέρ τους στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονικής-Σερρών, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα χωριά Λιτή, Δρυμό, Μελισσοχώρι και Ασσηρο, ενώ ανοικτό παραμένει το τι θα γίνει με τον Λαγκαδά. Συμπλήρωσε δε, ότι την Δευτέρα 30/1 θα μεταφερθούν στο Δερβένι, όπου θα στήσουν τις δυνάμεις τους και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος. Ηδη ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στην είσοδο του Κιλκίς αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής, και έχει δοθεί προθεσμία μέχρι τις 30/1 να μαζευτούν οι δυνάμεις των τρακτέρ και να κατευθυνθούν κομβόϊ προς το τελωνείο των Ευζώνων, όπως μας επισήμανε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Δημήτρης Βαφειάδης. Αύριο μετά τις 11 το πρωί, στήνεται και το μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων – και το ακριβές πρόγραμμα της κινητοποίησης θα καθοριστεί σε γενική συνέλευση που θα γίνει την ίδια ημέρα, αφού πρώτα παραταχθούν τα τρακτέρ, ανέφερε ο ένας εκ των δύο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής, Κώστας Ανεστίδης, αγρότης και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων Ελλάδας. Αγρότες, μπλόκα, Θεσσαλονίκη Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, γνωστοί ως «το μπλόκο στα πράσινα φανάρια» (διασταύρωση πριν το αεροδρόμιο Μακεδονία) έχουν προγραμματίσει νέα συνάντηση την προσεχή Κυριακή στις 18.00. Τα τρακτέρ τους έχουν παρατάξει στον κόμβο της Κουλούρας Ημαθίας άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα της ευρύτερης περιοχής, και δεν εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων.



iefimerida

