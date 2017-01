Έτσι ήταν ο άνθρωπος πριν από 9.500 χρόνια!

Ιανουάριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Χορταστικές ματιές στην ανθρώπινη προϊστορία, σε έναν από τους πρώτους μάλιστα πολιτισμούς της ανθρωπότητας, προσφέρει απλόχερα η πρόσφατη δουλειά του Βρετανικού Μουσείου.



Ερευνητές του Μουσείου κατάφεραν να αναπλάσουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενός κρανίου της Νεολιθικής Εποχής που ανασύρθηκε σε ανασκαφή στην Ιεριχώ, στη σημερινή Δυτική Όχθη. Με τη βοήθεια σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών αλλά και με καινοτόμα λογισμικά ανάπλασης προσώπου, το Βρετανικό δημιούργησε ένα τρισδιάστατο πρόπλασμα του κρανίου. Όταν το ανακάλυψε το 1953 η βρετανή αρχαιολόγος Kathleen Kenyon, το κρανίο των 9.500 ετών ήταν τελετουργικά θαμμένο με κοχύλια στα μάτια και μπόλικες στρώσεις γύψου στο πρόσωπο, δημιουργώντας κάτι σαν μάσκα γύρω από το κεφάλι. Οι λόγοι για μια τέτοια ιεροτελεστική ταφή τόσο βαθιά στην ανθρώπινη ιστορία παραμένουν αρχαιολογικό μυστήριο. Σήμερα, περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, το Βρετανικό Μουσείο αποκαλύπτει πώς έμοιαζε ο άνθρωπος όταν ήταν ζωντανός. Με τη βοήθεια 3D εκτυπωτή, το πήλινο εκμαγείο παρέχει μια καλή απεικόνιση για τον πολιτισμό που είχε αναπτυχθεί γύρω από τον Ιορδάνη Ποταμό πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο Άνθρωπος της Ιεριχώ έζησε σε μια εποχή που δεν είχε ακόμα αναπτυχθεί η γεωργία και η κεραμική, μας λέει η δρ. Alexandra Fletcher, επιμελήτρια του τμήματος Αρχαιοτήτων της Μέσης Ανατολής του Βρετανικού Μουσείου, και ήταν πιθανότατα το άφθονο νερό που έφτανε στην περιοχή από πολλές πηγές που επέτρεψε τη δημιουργία ενός από τους πρώτους μόνιμους οικισμούς της ανθρωπότητας. Η Ιεριχώς ήταν στα χρόνια εκείνα ο μεγαλύτερος οικισμός πιθανότατα όλης της Μέσης Ανατολής, κάτι που κάνει την πόλη «την παλιότερη μόνιμη κατοικία της Γης». Αν σκεφτούμε μάλιστα πως οι Πυραμίδες της Γκίζας μετρούν μερικές μόνο χιλιάδες χρόνια π.Χ., τότε μόνο μπορούμε να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα του ευρήματος των 9.500 ετών αλλά και της κοπιώδους δουλειάς να έρθουν στο φως τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Κάτι που επέτρεψε η σύγχρονη τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Την ώρα λοιπόν που ο υπόλοιπος κόσμος κυνηγούσε ζώα και μάζευε άγρια φυτά από το έδαφος ως νομάδες τροφοσυλλέκτες, ο κάτοχος του κρανίου ζούσε στην πρώτη ίσως οργανωμένη κοινωνία του πλανήτη. Ήταν κάπου 40 ετών, κάποια στιγμή στη ζωή του είχε σπάσει τη μύτη του, είχε μερικές ρυτίδες και κουρασμένα μάτια…



Αν μάλιστα σας φέρει ο δρόμος στο Λονδίνο, το Βρετανικό Μουσείο θα φιλοξενήσει την έκθεση με το κρανίο αλλά και το τρισδιάστατο πρόπλασμα μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2017… newsbeast loading…

