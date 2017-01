Tρομακτικό τετ-α-τετ 10χρονου σέρφερ με καρχαρία

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ο νεαρός σέρφερ είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το σκοτεινό σχήμα που είδε μέσα στη θάλασσα ήταν ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας.



«Όταν έβγαλα νομίζω ότι είδα κάτι και όταν πήγα να κάνω την πρώτη θραύση από την κορυφή χτύπησα κάτι και σκέφτηκα ότι ήταν φύκια», είπε ο 10χρονος. «Στη συνέχεια, όταν μου φώναξε ο μπαμπάς μου σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι καρχαρίας, επειδή υπήρχε ένα μεγάλο κοπάδι ψαριών αρκετά κοντά μου». Ο πατέρας του στεκόταν πάνω στα βράχια και τραβούσε φωτογραφίες το γιό του όταν είδε μια σκοτεινή σκιά στο νερό.



Ο κ. Hasson, συνειδητοποίησε ότι η σκιά ήταν καρχαρίας όταν μεγέθυνε τη φωτογραφία και σοκαρίστηκε.

