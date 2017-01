Grevena TV || Αρχίζουν οι αγρότες των Γρεβενών τις απεργιακές κοινητοποιήσεις τους… (εικόνες + video)

Ιανουάριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην εκλογή του Συντονιστικού οργάνου και του επικεφαλής των κοινητοποιήσεων, προέβησαν την Παρασκευή (27-1) οι αγρότες των Γρεβενών. Σύμφωνα με το Star-fm.gr, στην Γενική Συνέλευση που έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, περισσότεροι από 50 αγρότες εξέλεξαν για την εκπρόσωπησή τους τους:



Κώστα Θεοδωρίδη

Σπύρο Θεοδωρίδη

Χρήστο Καλαϊτζίδη

Ευάγγελο Κατσιαντώνη

Μάριο Κατσιαντώνη

Χαρίσιο Νίκου

Λάζαρο Ουζουνίδη

Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο

Θωμά Σπανό

Λάζαρο Τσιτακίδη

και επικεφαλής τον Ευθύμιο Σαράντη ο οποίος μίλησε στην camera του Grevena TV για τις επόμενες κινήσεις τους:



Δείτε εικόνες:







































