285 εκατομμύρια δολάρια «τσεπώνει» από τη Goldman Sachs ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Ως επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκο ο Γκάρι Κον θα είναι ο σημαντικότερος οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Κον έχει εργαστεί επί 25 ολόκληρα χρόνια σε μια απ’ τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, τη Goldman Sachs και μάλιστα το τελευταίο διάστημα ως πρόεδρός της. Έτσι η Goldman Sachs αποφάσισε να τον ανταμείψει για τις υπηρεσίες του κόβοντάς του μια αποχαιρετιστήρια επιταγή ύψους 285 εκ. δολαρίων! Το ποσό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, 65 εκ δολάρια σε μετρητά από παλαιά μπόνους. Σ’ αυτά προστίθενται και 940.908 μετοχές της τράπεζας συνολικής αξίας περίπου 220 εκ δολαρίων! Ο 56χρονος golden boy μπορεί, βέβαια, να κρατήσει τις μετοχές και να τις πουλήσει αργότερα. Αλλά υπάρχουν πολλοί που βλέπουν σε μια τέτοια περίπτωση μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, αφού η περιουσία του νέου συμβούλου της κυβέρνησης θα εξαρτάται απ’ την πορεία των μετοχών της Goldman Sachs. «Η Goldman Sachs το κάνει αυτό για να συνεχίσει αυτός να νιώθει υποχρεωμένος απέναντί της», δήλωσε στους Τάιμς της Νέας Υόρκης ο Ρίτσαρντ Πέιντερ, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. Τις τελευταίες εβδομάδες, βέβαια, ο Κον έκανε μεγάλες δωρεές σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα προετοιμαζόμενος για τη νέα του δουλειά, ενώ είναι έτοιμνος να πουλήσει τουλάχιστον ένα μέρος απ’ τις μετοχές του στην Goldman Sachs. Θα πρέπει, όμως, να απεμπλακεί κι απ’ τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα hedge funds που διαχειρίζεται η Goldman Sachs και η οποία δεν έχει αποκαλύψει το ύψος των καταθέσεων αυτών.



Ο Κον, πάντως, δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερη χρονική συγκυρία για να αποχωρήσει από την τράπεζα. Η μετοχή της Goldman Sachs, όπως και άλλων αμερικανικών τραπεζών, καλπάζει μετά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και πάει να πιάσει ιστορικό υψηλό. iefimerida loading…

