Τι ζητά η Πανελλαδική επιτροπή μπλόκων από την κυβέρνηση

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων ζητεί από την κυβέρνηση να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις αλλά και την κατάργηση των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών



Παράλληλα το βράδυ της Τετάρτης εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας την κυβέρνηση να υλοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών. Ολόκληρη η ανακοίνωση της επιτροπής μπλόκων: «Αφού πρώτα επέβαλλε τριπλασιασμό των ασφαλιστικών εισφορών, τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζει, μέσω του διαβόητου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των αγροτικών χρεών προς τον ΟΓΑ. Μάλιστα, για να μην της ξεφύγει κανείς από όσους έχουν χρέη, έσπευσε, με απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης να στείλει στο ΚΕΑΟ προς είσπραξη και τις οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα πάνω από 360.000 μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι που δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τις εισφορές στον ΟΓΑ να βρίσκονται στις δαγκάνες του. Και παρά τη «διαβεβαίωση» της κυβέρνησης ότι η διαβίβαση των οφειλών κάτω από 5000 ευρώ στο ΚΕΑΟ δεν συνδέεται με τη διαδικασία των κατασχέσεων, είναι σίγουρο ότι αυτή η απόφαση ανοίγει το δρόμο για εκβιασμούς και απειλές κατασχέσεων, αλλά και άλλων αναγκαστικών μέτρων που μπορεί να σκαρφιστούν οι κυβερνώντες. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απαιτεί: Αμεση απόσυρση της κυβερνητικής απόφασης για διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των χρεών τα ταμεία κάτω των 5.000 ευρώ.

Καμία κατάσχεση για χρέη ασφαλιστικών εισφορών των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ετήσιο ακατάσχετο όριο 15.000 ευρώ στα τραπεζικά βιβλιάρια των αγροτοκτηνοτρόφων, καθώς πληρώνονται για τη διάθεση της παραγωγής τους μια – δυο φορές το χρόνο και χρειάζεται να υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους και να συνεχίσουν την αγροτοκτηνοτροφική απασχόληση.

Κατάργηση των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών.

Να σφραγιστούν όλα τα βιβλιάρια υγείας του ΟΓΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Συντάξεις αξιοπρέπειας. Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες. Οι μικρομεσαίοι αγρότες βρισκόμαστε, ξανά φέτος, στα μπλόκα του αγώνα, επειδή η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τα δίκαια αιτήματα των περσινών μπλόκων και ψευδώς ισχυρίστηκε το αντίθετο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την πολιτική της ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ προσθέτει και νέα προβλήματα ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΛΗΣ ΜΑΣ : ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης για τα χρέη στον ΟΓΑ.



Συνεχίζουμε τη μάχη επιβίωσης της μικρομεσαίας αγροτιάς, με στήσιμο νέων μπλόκων και ενίσχυση αυτών που υπάρχουν, παίρνοντας δύναμη από το δίκιο μας και από την μαζική και δυναμική στήριξη στον αγώνα μας των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Ολοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί». iefimerida loading…

