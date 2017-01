Τα μέλη της συμμορίας των Ρομά και ο Αλέξανδρος Αγγλούπας – Η αστυνομία δημοσίευσε στοιχεία και φωτογραφίες

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Η Ελληνική Αστυνομία δημοσιοποίησε σήμερα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των δύο συμμοριών των Ρομά, που ρήμαξαν σπίτια στα Βόρεια Προάστια.



Ανάμεσα τους βεβαίως και ο 39χρονος Αλέξανδρος Αγγλούπας, ο οποίος κατηγορείται πως λειτουργούσε ως κλεπταποδόχος και πληροφοριοδότης για τη συμμορία. Τον περασμένο Νοέμβριο ο 39χρονος μπον βιβέρ οδηγήθηκε στον ανακριτή και με βάση τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι ληστές λίγη ώρα μετά τις κλοπές τού έστελναν φωτογραφίες μέσω Viber με τα κλοπιμαία και αυτός εκτιμούσε την αξία τους. Συγκεκριμένα, αγόρασε κάτω από άκρα μυστικότητα κοσμήματα, κυρίως ρολόγια. Εν συνεχεία πουλούσε τα κλοπιμαία σε κοσμηματοπωλεία και ρολογάδικα στο κέντρο της Αθήνας εισπράττοντας το τίμημα. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τριάντα οκτώ (38) ημεδαπών, μελών δύο (2) εγκληματικών οργανώσεων που διέπρατταν ληστείες και διακεκριμένενες κλοπές από οικίες στην Αττική και στην Επικράτεια και εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειανατολικής Αττικής και το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου.



Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ληστρικής κλοπής κατά συρροή, της διεκεκριμένης κλοπής τετελεσμένης και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, υπόθαλψη μελών εγκληματικής οργάνωσης κατά μονάδα, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά μονάδα και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων κλοπής κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση». Αναλυτικά: ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ Αλέξανδρος του Νικολάου και της Παναγιώτας, γεννηθέντας την 1-5-1977 στην Αθήνα 1. ΠΑΝΤΖΟ Σταύρο (ψευδώνυμο: ΧΗΛΑΣ-ΨΗΛΟΣ) του Δημητρίου και της Ζωής, γεννηθέντα την 6-9-1983 στα Τρίκαλα 2. ΧΑΛΚΙΑ Βασίλειο (ψευδώνυμο: ΜΑΚΗΣ-ΣΑΤΑΝΑΣ) του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθέντα την 31-12-1987 στην Αθήνα 3. ΣΑΡΑΦΗ Γεώργιο (ψευδώνυμο: ΝΕΝΕΣ) του Χρήστου και της Φρόσως, γεννηθέντα την 21-9-1983 στη Λάρισα 4. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Μάριο (ψευδώνυμο: ΠΙΝ-ΠΙΝ) του Παναγιώτη και της Αγάπης, γεννηθέντα την 2-07-1997 στην Αθήνα 5. ΣΑΜΠΑΝΗ Δημήτριο (ψευδώνυμο: ΧΑΖΟΥΛΗΣ) του Γεωργίου και της Ελισάβετ, γεννηθέντα την 9-7-1982 στη Χαλκίδα 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Παρασκευά (ψευδώνυμο: ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΗΣ – ΠΑΡΙΣ) του Νεκταρίου και της Μαρίας, γεννηθέντα την 5-3-1995 στη Ρόδο 7. ΠΑΝΤΖΟ Μιχαήλ (ψευδώνυμο: ΠΑΡΤΑΟΥΛΑΣ) του Δημητρίου και της Ζωής, γεννηθέντα την 22-2-1987 στον Πειραιά 8. ΒΙΛΑΝΑΚΗ Άγγελο (ψευδώνυμο: ΑΡΑΠΟΣ) του Αλκιβιάδη και της Ελένης, γεννηθέντα την 5-2-1985 στη Λάρισα 9. ΒΙΛΑΝΑΚΗ Χρήστο (ψευδώνυμο: ΓΑΛΗΣ) του Δημητρίου και της Κίτσας, γεννηθέντα την 30-4-1986 στη Λάρισα 10. ΗΛΙΑΔΗ Γεώργιο (ψευδώνυμο: ΠΟΝΤΙΚΑΣ) του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθέντα την 21-8-1985 στο Καζακστάν 11. ΡΑΣΙΜΟΓΛΟΥ Χαράλαμπο (ψευδώνυμο: ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΛΟΥ) του Βασιλείου και της Αλεξάνδρας, γεννηθέντα την 15-11-85 στη Νίκαια 12. ΡΑΗΦΟΓΛΟΥ Θεοφάνη του Δημητρίου και της Αρχοντούλας, γεννηθέντα την 3-5-1995 στις Σέρρες 13. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Γεώργιο (ψευδώνυμο: ΚΟΥΡΑΣΑΝ) αγνώστου πατρός και της Αντωνίας, γεννηθέντα την 16-4-1993 στις Σέρρες Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των 38 μελών των δύο συμμοριών Ρομά iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιανουάριος 27th, 2017 at 11:03 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.