Στο Κιλκίς το πρώτο διπλό ρομποτικό άρμεγμα αγελάδας

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Το πρώτο διπλό ρομποτικό αρμεκτικό σύστημα Lely Austronaut Α4 στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε με επιτυχία στη φάρμα των αδερφών Κουφάκη στο Βαφειοχώρι Κιλκίς. Το πρωτοποριακό σύστημα εγκατέστησε η «Hellenic Dairy Automations» -θυγατρική εταιρία της Milkplan S.A. και αντιπρόσωπος της Lely στην Ελλάδα- εξειδικευμένα στελέχη της οποίας ανέλαβαν την έναρξη λειτουργίας του και τον προγραμματισμό του.



Το «Lely Austronaut Α4» είναι πλήρως αυτοματοποιημένο ρομποτικό σύστημα, το οποίο εκτός από την ευκολία που προσφέρει στη διαδικασία αρμέγματος, συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των γαλακτοπαραγικών αγελάδων, στη διατήρηση της καλής υγείας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος. Με το «Lely Austronaut Α4» οι αγελάδες μπορούν να αρμέγονται περισσότερο υπό βέλτιστες συνθήκες, στον χρόνο που θέλουν, για όσο χρόνο επιθυμούν και με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια. «Το κύριο επαναστατικό χαρακτηριστικό του Lely Austronaut Α4 όμως, είναι το σχέδιο διέλευσης i-flow, χάρη στο οποίο η αγελάδα συντομεύει την καμπύλη εκμάθησης, αυξάνει τη δυναμικότητα και ως αποτέλεσμα αυτού την ικανότητα του ρομπότ. Συγκριτική έρευνα της Lely σε χιλιάδες ρομποτικά έδειξε ότι με το i-flow ο χρόνος αρμεγής μειώθηκε κατά περίπου 4% αυξάνοντας αντίστοιχα την ικανότητα του ρομπότ, γεγονός που συνεπάγεται ότι σε μια φάρμα με 120 αγελάδες η επιπλέον παραγωγική ικανότητα μπορεί να φτάσει τα 150 κιλά την ημέρα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, όπου υπογραμμίζεται ακόμη ότι το έργο αυτό αποτελεί «δυναμική επένδυση στον τομέα της κτηνοτροφίας και της γαλακτοκομίας και αναμένεται να αποδώσει σύντομα τα μέγιστα οφέλη στον κτηνοτρόφο ενώ παράλληλα θα αποτελέσει τον πρόδρομο για τον εκσυγχρονισμό και άλλων αγελαδοτροφικών μονάδων». (ΑΠΕ-ΜΠΕ) loading…

