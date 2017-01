ΣΕΒ προς κυβέρνηση: Ετσι θα απαλλαγούμε από τα μνημόνια: 9+20 συγκεκριμένες προτάσεις

Ιανουάριος 27th, 2017 by Σταματίνα

Σειρά προτάσεων για την χάραξη μιας νέας οικονομικής πολιτικής προτείνει ο ΣΕΒ στην κυβέρνηση, ώστε τα μνημόνια να γίνουν βαθμιαία περιττά.



Ο ΣΕΒ καλεί την κυβέρνηση να συμφωνήσει με τους εταίρους μας και να εφαρμόσει προκαταβολικά και με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, μία σειρά από δράσεις (μεταξύ αυτών η μείωση του αφορολόγητου και η άμεση άρση των capital controls), που θα σηματοδοτήσουν «οριστική αλλαγή υποδείγματος σε σχέση πρακτικές του παρελθόντος». Ο ΣΕΒ κάνει λόγο για ένα σοκ αξιοπιστίας με την εφαρμογή ενός ελληνικού μνημονίου plus, επισημαίνοντας ότι: «Η συνεχιζόμενη διελκυστίνδα μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των εταίρων μας μεγαλώνει την αβεβαιότητα και απομακρύνει τη βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας».



Στις προτάσεις του Συνδέσμου, όπως αναφέρονται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, περιλαμβάνονται τα εξής: Εμπροσθοβαρής δημοπράτηση όλων των προγραμματισμένων ιδιωτικοποιήσεων με αυστηρή καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης το συντομότερο δυνατόν. Μείωση του συνολικού συντελεστή φορολόγησης της εργασίας για να ανασάνουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από την υπερφορολόγηση. Εισαγωγή ενός συστήματος υπεραποσβέσεων 200% στις δαπάνες επενδύσεων, ή, εναλλακτικά, απόσβεση του 100% της επενδυτικής δαπάνης την πρώτη χρονιά λειτουργίας της νέας επένδυσης, με οριζόντιο τρόπο ώστε να μην τίθενται θέματα κρατικών ενισχύσεων. Υιοθέτηση καθολικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων και ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών για να μειωθούν οι ευκαιρίες για φοροδιαφυγή. Μείωση του αφορολόγητου στο επίπεδο που ορίζεται από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες να αρχίσουν να πληρώνουν ένα μικρό ποσό φόρου. Περικοπές λειτουργικών δαπανών ύψους 1 π.μ. του ΑΕΠ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εξαιρουμένων των κλάδων κοινωνικής προστασίας, υγείας και εκπαίδευσης, και, παράλληλα, εισαγωγή συγκεκριμένων και ποσοτικοποιημένων προγραμμάτων βελτίωσης της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται το δημόσιο. Καθορισμός ημερομηνίας, εντός τριμήνου, υποχρεωτικής άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων των επιχειρήσεων, με τις τράπεζες να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για όλες τις σημαντικού ύψους συναλλαγές. Εισαγωγή πιο φιλόδοξης στοχοθέτησης για την μείωση των κόκκινων δανείων, με τυχόν υστερήσεις να αντιμετωπίζονται με την αυτόματη πώληση δανείων στη δευτερογενή αγορά. Άμεση (αναλόγως των χρηματοοικονομικών συνθηκών στην αγορά) προσφυγή του δημοσίου στις κεφαλαιαγορές με την έκδοση ομολόγων, σε χαμηλά ποσά και σε διάφορες διάρκειες, ώστε να δημιουργηθεί μία καμπύλη αποδόσεων και να γίνουν εμφανή το κόστος της αδράνειας στην υλοποίηση, και το κέρδος από την ταχύτερη εφαρμογή, του προγράμματος. Ο ΣΕΒ προτείνει παράλληλα πρωτοβουλίες στο αναπτυξιακό επίπεδο με έμφαση σε μεγάλες επενδύσεις που μπορούν να προκαλέσουν διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή του δημοσίου στο πλαίσιο ΣΔΙΤ. Ο ΣΕΒ προτείνει ενδεικτικό κατάλογο 20 τέτοιων πρωτοβουλιών στις οποίες περιλαμβάνονται: Μεταφορά της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας από τον Πειραιά στο Λαύριο, επέκταση του εμπορικού τμήματος του λιμανιού του Πειραιά στα Μέγαρα και ανάπτυξη του Πειραιά ως ναυτιλιακό/χρηματοοικονομικό κέντρο. Παραχώρηση/ΣΔΙΤ δραστηριοτήτων λιμένων, αεροδρομίων και μαρινών σε ιδιώτες επενδυτές. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υδατοδρομίων. Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής και αύξηση χωρητικότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας. Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έξυπνα δίκτυα και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια, κατοικίες και επιχειρήσεις. Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δίκτυο οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης μέχρι το σπίτι. Δημιουργία στο Θριάσιο του πρώτου ολοκληρωμένου πάρκου εφοδιαστικής στην Ελλάδα, διασυνδεδεμένο με το λιμάνι του Πειραιά και το τρένο. Δημιουργία στην Θεσσαλονίκη (Στρατόπεδο Γκόνου) του δεύτερου ολοκληρωμένου πάρκου εφοδιαστικής στην Ελλάδα, με έμφαση στα agro-logistics, διασυνδεδεμένο με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το τρένο, και την Εγνατία Οδό. Ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης. Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης αστικών αποβλήτων, επεξεργασία λυμάτων κλπ. Ανάπτυξη συστημάτων ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης σε όλη την χώρα με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ. Ψηφιακές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις επιχειρηματικές συναλλαγές, στη Δικαιοσύνη, στα λιμάνια, στην πολεοδομία, το Κτηματολόγιο, τους Δασικούς Χάρτες, Τράπεζα Γης, Δασολόγιο, Σύστημα Διαχείρισης Δασών. Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Δημιουργία Τεχνόπολης στην Αττική. Δημιουργία Χρηματοπιστωτικού Κέντρου στην Αθήνα. Ανάπλαση αστικών οικιστικών και εμπορικών περιοχών σε παρακμή, με την χορήγηση στοχευμένων φορολογικών κινήτρων. Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Αττικής (από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο) . Ανάπτυξη και προώθηση της παραθεριστικής κατοικίας, τουριστικών υποδομών εναλλακτικού τουρισμού και οικιστικών χωριών για συνταξιούχους. Δημιουργία Πολυχώρων Ψυχαγωγίας και Εκπαίδευσης θεματικού χαρακτήρα με βάση την Αρχαία Ελλάδα, όπως το Μουσείο Δημοκρατίας, Μουσείο Εμπορίου, Μουσείο Βιοτεχνίας κλπ που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον τουριστών. iefimerida loading…

