«Πόλεμος» Ελλάδας-Τουρκίας για τους 8 αξιωματικούς -Απειλές και εντάλματα σύλληψης

διπλωματικός «πόλεμος» ξέσπασε μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση των 8 Τούρκων αξιωματικών και το «όχι» που είπε ο Αρειος Πάγος στην έκδοσή τους στην Τουρκία.



Η Αγκυρα αντέδρασε με έντονο τρόπο στην απόφαση. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε μια σκληρή ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «παράνομη απόφαση» και απειλεί ότι θα επανεξεταστούν πλέον οι διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα. Τουρκικό ΥΠΕΞ: Πολιτικά υποκινούμενη η απόφαση Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ: «To αίτημα μας για έκδοση των 8 πραξικοπηματιών που συμμετείχαν στην αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 κατά της Συνταγματικής Δημοκρατίας απορρίφθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Καταδικάζουμε αυτή την απόφαση που εμποδίζει την παραπομπή των ατόμων αυτών που είχαν ενεργό συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήματος, που είχε στόχο τη συνταγματική νομιμότητα, κατά την οποία σκοτώθηκαν 248 πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τραυματίστηκαν δε 2.193 πολίτες, αλλά και απείλησαν τη ζωή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώπιων της ανεξάρτητης τουρκικής Δικαιοσύνης. Με την απόφαση αυτή των ελληνικών αρχών που μέχρι σήμερα έχουν εμποδίσει να λογοδοτήσουν ενώπιων της δικαιοσύνης μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων που στοχεύουν την Τουρκία, πρωτίστως των DHKP/C και PKK, είναι εμφανές ότι η Ελλάδα ως σύμμαχος και γειτονική χώρα αποφεύγει να πράξει τα ελάχιστα απαραίτητα για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του εγκλήματος.



Η συμπεριφορά αυτή της ελληνικής δικαιοσύνης οδηγεί στην παραβίαση των δικαιωμάτων των θυμάτων και την ατιμωρησία των εγκληματιών σε αντίθεση με τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα που στο παρελθόν έχει βιώσει πραξικοπήματα, δυστυχώς με την απόφαση αυτή περιήλθε στη θέση μιας χώρας που προστατεύει πραξικοπηματίες. Οι πρωτοβουλίες μας για την έκδοση των εγκληματιών και την παρουσίαση τους ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης θα συνεχιστούν με κάθε νόμιμο μέσο. οι επιπτώσεις στις διμερείς μας σχέσεις, η συνεργασία μας απέναντι στην τρομοκρατία, και άλλες κοινές συνεργασίες σε διμερή και πολυμερή ζητήματα, αυτής της απόφασης, που πιστεύουμε ότι ελήφθη με πολιτικά κριτήρια, θα αξιολογηθούν διεξοδικά». Ενταλμα σύλληψης ερήμην για τους 8 Την ίδια ώρα ένταλμα σύλληψης ερήμων των 8 Τούρκων στρατιωτικών εξέδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποδέχθηκε το αίτημα της εισαγγελίας που ζητούσε την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος των 8 αξιωματικών, σύμφωνα με το Ανατολή. Νέο αίτημα έκδοσης κατέθεσε η Τουρκία Εξάλλου, οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν ένα νέο αίτημα έκδοσης προς τις ελληνικές αρχές μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Dogan. Η αντίδραση της Αγκυρας δείχνει ότι η υπόθεση των 8 στρατιωτικών που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου, κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει για την κυβέρνηση Ερντογάν. Ηδη η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ έκανε λόγο για «απόφαση-σκάνδαλο» της ελληνικής Δικαιοσύνης. iefimerida loading…

