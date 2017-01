Ιανουάριος 27th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Του Βουλευτή Πέλλας Γιώργου ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ



ΠΡΟΣ τον Υπουργό Υγείας ΘΕΜΑ: «Προς διάλυση οι Κλάδοι που παρέχουν Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής»



Μεγάλος αναβρασμός επικρατεί στους επιστήμονες και επαγγελματίες θεραπευτές ειδικής αγωγής/ειδικές θεραπείες όλης της χώρας, αλλά και εύλογη αγωνία και ανησυχία έχει καταβάλλει τους γονείς των παιδιών που είναι χρήστες αυτών των υπηρεσιών καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη κρατική δομή που να παρέχει προγράμματα αποκατάστασης. Την έκρηξη των αντιδράσεων για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, έχει προκαλέσει η στάση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ τον τελευταίο μήνα, στο θέμα της σύναψης των συμβάσεων των απασχολουμένων στους κλάδους της Ειδικής Αγωγής (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, παιδιατρικοί φυσικοθεραπευτές και ψυχολόγοι) – με τις ¨ευλογίες¨ προφανώς του Υπουργείου Υγείας. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των παραπάνω θεραπευτών , κλήθηκαν αιφνιδιαστικά για να υπογράψουν για πρώτη φορά συμβάσεις, μέσα σε μια προσχηματική διαδικασία «διαβούλευσης» πέντε ημερών (από 23/12/16 μέχρι 27/12/16) εν μέσω αργιών, με το πρόσχημα μιας δημόσιας διαβούλευσης η οποία κάθε άλλο παρά δημόσια ήταν καθώς η αποστολή των προτάσεων γινόταν σε ένα «κλειστό» και ελεγχόμενο λογαριασμό email της υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ. Πέραν αυτού, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, οι μονομερώς προτεινόμενες από τον ΕΟΠΥΥ συμβάσεις, έχουν αποκλειστικό στόχο τη μείωση της δαπάνης του Οργανισμού για τις θεραπείες ειδικής αγωγής, με αναπόφευκτη συνέπεια, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Εν μέσω αυτής της αναταραχής, επιστημονικοί φορείς όλων των κλάδων της ειδικής αγωγής συναποφάσισαν και ανακοίνωσαν ότι δεν αποδέχονται την «απεχθή» όπως την χαρακτηρίζουν σύμβαση που τους προτάθηκε από τον ΕΟΠΥΥ και ζητούν εξάμηνη παράταση του ισχύοντος καθεστώτος, ώστε να υπάρξει δυνατότητα ουσιαστικής διαπραγμάτευσης και να μην διακοπή η θεραπεία των παιδιών στη μέση της χρονιάς. Δυστυχώς από τον ΕΟΠΥΥ αποφασίστηκε η χρονική επέκταση της περιόδου διαβούλευσης μόνο έως 31/2/17 καθώς δεν υπήρχε κατάθεση προτάσεων από τους Συλλόγους των Επιστημονικών Κλάδων της Ειδικής Αγωγής , σύμφωνα με το δελτίο τύπου του οργανισμού με ημερομηνία ανακοίνωσης 25.01.2017 EΠEIΔH, O NOMOΣ 4447/2016 άρθρο 34 θα επιφέρει υποτίμηση και υποβάθμιση των θεραπειών να γίνει η άμεση επανεξέταση του. ΕΠΕΙΔΗ, πέραν της αναστάτωσης στον χώρο των θεραπευτών ειδικής αγωγής, έχει προκληθεί τεράστια ανησυχία και στους γονείς που δεν γνωρίζουν αν, πότε και υπό ποίες συνθήκες τα παιδιά τους θα μπορέσουν να συνεχίσουν την επιβεβλημένη θεραπευτική αγωγή. ΕΠΕΙΔΗ, πολλοί εξ αυτών των γονέων, λόγω της άρνησης των θεραπευτών να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους καθώς δεν τους ανακοινώνονται μεταξύ άλλων οι οικονομικοί όροι, θα αναγκαστούν να διακόψουν το θεραπευτικό πρόγραμμα και να στραφούν σε άλλους θεραπευτές μη εξειδικευμένους για το ειδικό πρόβλημα κάθε παιδιού/ εφήβου κάτι που θα σημάνει προβλήματα στην αποκατάστασή τους. ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτεία δεν φρόντισε να παρέχει θεραπεία/αποκατάσταση των παιδιών/έφηβων σε δημόσια δομή και δεν προγραμμάτισε ορθά τις επικείμενες αλλαγές ως όφειλε λαμβάνοντας υπόψη τους επιστήμονες ειδικούς . ΕΠΕΙΔΗ, στερείται το δικαίωμα επιλογής του κατάλληλου θεραπευτού. ΕΠΕΙΔΗ, μειώνεται η συχνότητα και η ποιότητα της θεραπείας ΕΠΕΙΔΗ, η εξέλιξη και το μέλλον των παιδιών που χρήζουν ειδικών θεραπειών θα έπρεπε να είναι μεριμνά του κράτους και θεμελιώδης δικαίωμα του κάθε παιδιού. ΕΠΕΙΔΗ, η πιθανότητα μη συνέχισης του ισχύοντος καθεστώτος αποζημίωσης των γονιών από τον ΕΟΠΥΥ θα συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση των γονιών. ΕΠΕΙΔΗ, με τα δεδομένα που προτάσσονται από Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ επιχειρείται οριζόντια μείωση της δαπάνης αντί του εξορθολογισμού και της οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ειδικής αγωγής.



ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ποια σκοπιμότητα επέβαλε αυτήν την ακατανόητη ¨πρεμούρα¨ της βεβιασμένης πρόσκλησης των θεραπευτών για υπογραφή νέων συμβάσεων εντός τετραημέρου, χωρίς να δοθεί ο χρόνος έστω και για στοιχειώδεις διαπραγματεύσεις – γεγονός που προκάλεσε και το ξεκίνημα των καθολικών αντιδράσεων; Αν αληθεύει ότι στόχος είναι η μείωση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τον τομέα των παροχών ειδικής αγωγής σε βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών του; Αν σκοπεύει να αποδεχτεί το αίτημα για εξάμηνη παράταση του ισχύοντος καθεστώτος, ώστε η κατάσταση στην παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής να ομαλοποιηθεί και να δοθεί χρόνος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ; Αν, εν μέσω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, μπορεί να διαβεβαιώσει πειστικά τους γονείς ασφαλισμένων παιδιών, ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η παρεχόμενη φροντίδα; Γιατί δεν ανακοινώνεται ο νέος ΕΚΠΥ; Γιατί η δαπάνη για την Ειδική Αγωγή για το 2017 μειώθηκε κατά 45%; Θα γίνει διάλογος από μηδενική βάση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επιστημονικούς συλλόγους να κάνουν αντιπρόταση και ουσιαστική διαπραγμάτευση; Ο Ερωτών Βουλευτής Γιώργος Καρασμάνης Βουλευτής Πέλλας

